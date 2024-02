Viudas de policías enfrentan abandono e indiferencia del gobierno

El día se torna de nuevo lúgubre. Algunos de sus restos es lo único que recuperaron desde aquel día. De nuevo vuelven a la tierra y las lágrimas se repiten una vez más al despedirse de lo que le dejaron de su fiel compañero. Una tarde un comando armado ingresó a la casa de su suegra. Una niña pequeña, su sobrina, presenció todo y corrió a buscar a su hermano al segundo piso, pero cuando bajaron ya se habían llevado a Gerardo Martín Andinos, un policía de Guadalajara, Jalisco.

En la calle tres vehículos lo esperaban con más hombres mientras los vecinos se limitaron a observar la escena. Después llegó la policía y agentes del Ministerio Público; y sus familiares avisaron a su jefe, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Era su escolta. Sin embargo, nadie quiso intervenir ese 19 de noviembre de 2020. El secuestro del policía fue el preludio de lo que un mes más tarde le ocurriría al exmandatario jaliscience: sería acribillado en el bar Distrito 5, en Puerto Vallarta.

Han pasado más de dos años y medio, su esposa Anel Cuevas, recibe una notificación del Semefo. En el hallazgo de una fosa clandestina en 2021, la prueba de ADN arrojó que un par de piernas y el torso corresponden al cuerpo del agente, pero no se las pueden entregar hasta que no esté completo. Ella ruega, y así ceden para que pueda sepultarlo.

Te recomendamos: Policías de México Enfrentan al Crimen en el Abandono

Desde el día que lo levantaron, los criminales no son los únicos que le han arrebatado la paz a Anel. Las autoridades de Jalisco han hecho de su vida un martirio al no recibir una pensión por viudez, otorgar gastos funerarios o cualquier otro tipo de apoyo.

Narraciones como la de ella se repiten de manera constante en las vidas de innumerables viudas de policías municipales, estatales y ministeriales en el país, tras perder a sus esposos y quedar desprotegidas. Abandono e indiferencia es el trato hacía ellas.

Desde el momento en que lo pierdes estás sola. No tienes apoyo de Seguridad Pública ni del Ayuntamiento, platica Elvia Polanco. A su esposo José Ángel Salcedo, policía municipal de Cajeme, Sonora, lo mataron durante una detención, el 10 de febrero del 2013. Tras el funeral le dieron la espalda y le retiraron el servicio médico.

Son muy crueles algunas autoridades. Nos tocó que en cuanto fallecen, todavía no teníamos el mes y ya nos habían quitado el servicio médico, recuerda Dolores Sol Rodríguez, vocera del colectivo Viudas de Agentes de Seguridad Pública en el Estado de Sonora.

Su marido Miguel López, policía de investigación, y su compañero Ramón Huerta, apenas iban a desayunar, el 28 de febrero de 2011, cuando acudieron a una emergencia, tras el levantamiento de un hombre en una gasolinera. En el lugar se enfrentaron a balazos con unos criminales y perdieron la vida. Tras el deceso Dolores se enfrentó al abandono de las autoridades, ya que no le quisieron validar el derecho a la pensión por viudez.

Ante este abandono ella y la esposa de Ramón se unieron para demandar y exigir a las autoridades sus derechos como viudas. Tras varios años de interponer denuncias y una larga travesía lograron que se les otorgara una compensación. Con el tiempo se unieron a más mujeres que perdieron a sus esposos policías, y en 2023 conformaron el colectivo de viudas de Agentes.

El abandono y el maltrato hacía las viudas y familiares es similar en Morelos, Estado de México y otras entidades.

“Los mandos sólo se le acercan a las viudas para darle las condolencias y no los vuelven a ver”, cuenta una policía estatal del Edomex de quien se reserva su nombre.

Lo anterior lo explica de manera puntual Marcela Munguia, delegada de Ciudadanos Uniformados, en Morelos. Detalla que los policías de su entidad tienen derecho a la pensión por viudez y por orfandad, entre otras, y al fallecer se llena un formato con requisitos de la hoja de servicios y la carta de certificado de salarios, que expiden el gobierno del estado y los municipios.

“Aquí empieza uno de los primeros obstáculos para las viudas, qué es la negativa de algunos municipios para extenderles (...) Es necesario promover un amparo o juicio de nulidad, en el que un juez o del tribunal de Justicia administrativa ordena al ayuntamiento cumplir con su obligación de extender las constancias de servicios y salarios, que puede tardar entre 8 y 14 meses”, subraya.

Ese tiempo genera un retraso de manera premeditada, y una vez que los obtienen proceden a solicitar la pensión. “En un término de 30 días hábiles el congreso de Morelos o ayuntamientos, deben contar con un acuerdo de pensión; deben de notificar de manera inmediata al solicitante y comenzar a pagar la pensión de manera retroactiva, es decir, desde la fecha de fallecimiento del policía”, detalla. Sin embargo, no ocurre así.

Anel Cuevas ha padecido un viacrucis similar desde la pérdida de su esposo para obtener la pensión: “Es mucho trámite, burocracia. Tengo un problema porque el acta de defunción sale con fecha de muerte del 2021 (cuando se encontró la fosa), pero está registrada en agosto del 2023”.

“Acudo a su trabajo pensando si me dan los gastos funerarios, pero para ellos la fecha que se murió no es de hace dos años. Estoy batallando para la pensión por viudez, para todos los servicios que él tenía, incluso los seguros de vida”, denuncia.

Ella ha conocido a otras viudas y le han dicho que padecen lo mismo.

Tengo dos meses yendo todos los días a las oficinas de su trabajo y me dicen: ‘Este trámite no lo hacemos nosotros, vete para tal calle’. La persona de archivo es muy déspota y grosera, no me la quiere dar y de recursos humanos me mandan a recolectar sellitos como si fueran estampitas de domicilio en domicilio. ¿Te imaginas sin trabajo? un gastadero, te piden actas como si te las regalaran. Es cansadísimo.