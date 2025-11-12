Inicio Nacional Seguridad “Tenemos Definido a Quién Hay que Detener”: Omar García Harfuch sobre Plan Michoacán

“Tenemos Definido a Quién Hay que Detener”: Omar García Harfuch sobre Plan Michoacán

|

N+

-

García Harfuch señala que hay delincuentes que ya cuentan con órdenes de aprehensión, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera de hoy, 12 de noviembre 2025

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera de hoy, 12 de noviembre 2025. Foto: Presidencia de México

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se tiene definido a quiénes deben detener.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de noviembre de 2025, García Harfuch mencionó que cuentan con objetivos claros y que hay algunos líderes delincuenciales que ya cuentan con órdenes de aprehensión.

El secretario Harfuch agregó que también hay órdenes de aprehensión en proceso de obtenerse.

“Lo primero en una estrategia o plan como el de Michoacán -en materia de seguridad- es identificar quiénes son los generadores de violencia”, subrayó García Harfuch, quien descartó mencionar a qué delincuentes tienen en la mira, pues sería "como alertarlos" y "no valdría la pena".

Noticia relacionada: Gobernador de Michoacán: Grupo de la Delincuencia, Detrás del Asesinato de Carlos Manzo

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

  1. Seguridad
  2. Desarrollo económico con Bienestar
  3. Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros con inversión pública y mixta.
  4. Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento con una inversión de mil 630 millones de pesos. Acceso al agua potable
  5. Programas para el Bienestar
  6. Educación
  7. Salud. 
  8. Vivienda
  9. Cultura
  10. Mujeres
  11. Jóvenes
  12. Planes de justicia para pueblos indígenas

