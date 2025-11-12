“Tenemos Definido a Quién Hay que Detener”: Omar García Harfuch sobre Plan Michoacán

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se tiene definido a quiénes deben detener.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de noviembre de 2025, García Harfuch mencionó que cuentan con objetivos claros y que hay algunos líderes delincuenciales que ya cuentan con órdenes de aprehensión.

El secretario Harfuch agregó que también hay órdenes de aprehensión en proceso de obtenerse.

“Lo primero en una estrategia o plan como el de Michoacán -en materia de seguridad- es identificar quiénes son los generadores de violencia”, subrayó García Harfuch, quien descartó mencionar a qué delincuentes tienen en la mira, pues sería "como alertarlos" y "no valdría la pena".

Noticia relacionada: Gobernador de Michoacán: Grupo de la Delincuencia, Detrás del Asesinato de Carlos Manzo

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

El Gobierno de México lanzó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia luego del asesinato del alcalde de Uruapan , Carlos Manzo , ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

del , , ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos. Por el asesinato de Carlos Manzo , uno de los dos presuntos asesinos fue abatido, luego del homicidio en plena plaza pública.

, uno de los dos presuntos asesinos fue abatido, luego del homicidio en plena plaza pública. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia cuenta con 12 ejes y una inversión de 57 mil millones de pesos.

cuenta con 12 ejes y una inversión de 57 mil millones de pesos. Los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia son los siguientes:

Seguridad Desarrollo económico con Bienestar Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros con inversión pública y mixta. Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento con una inversión de mil 630 millones de pesos. Acceso al agua potable Programas para el Bienestar Educación Salud. Vivienda Cultura Mujeres Jóvenes Planes de justicia para pueblos indígenas

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT