Por Desaparición de Familia del Edomex en Sinaloa Detienen a 22 Personas: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, Fuerzas Federales detuvieron a 22 personas, 9 de ellas con participación directa en los hechos.

"Además, se ejecutaron siete cateos y se aseguraron 20 armas de fuego, más de 3 mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico".

Noticia relacionada: Familia de Turistas de Edomex Desaparece en Mazatlán, Sinaloa; Así los Vieron por Última Vez

El Gabinete de Seguridad indicó que las instituciones mantienen como prioridad la localización de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

"Se continuará con las acciones de búsqueda e investigación para dar con su paradero y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia".

Las Fuerzas Federales que participaron en el operativo para la detención de estas 22 personas son elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Semar, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional.

A los detenidos se le aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, cargadores y cartuchos más de tres mil dosis droga, nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico, de radio comunicación y telefonía.

VIDEO: "Necesito Recuperar a Mis Hijos": Así Fue el Bloqueo por 4 Hermanos Desaparecidos en Mazatlán

Cae Jesús Valentín "N", habría de dado información de la familia del Edomex

El Gabinete de Seguridad informó que el operativo más reciente se realizó el 12 de mayo en Mazatlán, donde fue detenido Jesús Valentín “N", identificado como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva.

Se le aseguró droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

Familia del Edomex viajó a Sinaloa para celebrar a su mamá

El Gabinete de Seguridad indicó que los cuatro integrantes de la familia fueron vistos por última vez en Mazatlán, en febrero de pasado.

Se trata de una familia originaria de Ixtlahuaca, quienes fueron de vacaciones a Mazatlán, Sinaloa, para festejar a su mamá.

Los desaparecidos son:

Óscar García Hernández, de 30 años, maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Así como los hermanos Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25 años y Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años.

Familia del Edomex desaparecida en Mazatlán, Sinaloa.

Información N+

Tu prueba Premium ha finalizado