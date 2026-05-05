Presuntos Talamontes Disparan contra la Guardia Nacional en Edomex: ¿Qué Pasó Hoy en Ocuilan? 

Un grupo de presuntos talamontes agredió a balazos a elementos de la Guardia Nacional (GN) que realizaban inspecciones en el poblado de Santa Martha Ocuilan, en el Estado de México.

En un comunicado, las autoridades informaron que las fuerzas armadas repelieron la agresión y dieron a conocer que por estos hechos no se registraron personas lesionadas o detenidas.

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¿Qué pasó en Ocuilan?

De acuerdo con la información oficial, los miembros de la GN realizaban una inspección en ese poblado cuando se percataron del paso de un vehículo con troncos de madera, el cual era escoltado por otras dos unidades.

Al solicitarles que detuvieran la marcha, el conductor aceleró y los vehículos que lo escoltaban bloquearon el paso para que se diera a la fuga.

Durante la acción, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, quienes repelieron la agresión y solicitaron apoyo de elementos de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes acudieron al sitio.

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Bloqueos en la comunidad de Santa Martha

Derivado de la situación, pobladores de la comunidad de Santa Martha realizaron bloqueos en los accesos a dicha población con troncos, con la finalidad de pedir que se atienda el tema de la tala clandestina.

El comandante de la 22/a. Zona Militar y el Subsecretario de la Policía Estatal de la SSEM se trasladaron al sitio para entablar conversaciones con los manifestantes, quienes acordaron que sus demandas serán atendidas con la prontitud debida por el gobierno del estado.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes y la localización de indicios en el lugar del enfrentamiento, como casquillos percutidos.

Los miembros de la FGJEM pusieron a disposición del Ministerio Público una camioneta asegurada con troncos de madera y otro automotor tipo pick up aparentemente relacionado con los hechos.

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Con información de N+.

spb