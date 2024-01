AMLO Asegura que en Tabasco ‘Todo está Bien’ en Tema de Seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este sábado 6 de enero de 2024 al Estado de México.

En Chicoloapan dijo que traía un mensaje de los Reyes Magos a quienes les puso su cartita.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Les traigo un saludo y una información de los Reyes Magos, es que puse mis zapatos, mi cartita anoche para ver qué nos mandaban, qué nos traían los Reyes Magos y me dejaron una nota diciendo -¡vas a Chicoloapan, ahí te encargo!- Ahí me escribieron Melchor, Gaspar y Baltazar.-diles a los de Chicoloapan que les traigo primero, les mando mucho amor-, eso es lo que me dijeron, -mucho cariño-; y luego para los jóvenes de Chicoloapan que van a continuar todos los apoyos