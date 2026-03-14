Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.9 Sacude Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la tarde de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 se registró un sismo de magnitud preliminar 4.9 con epicentro al este de Motozintla, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:22 horas y tuvo una profundidad de 158 kilómetros, característica que suele reducir la intensidad con la que se percibe en la superficie. El evento fue detectado por la red de monitoreo sísmico que opera el SSN en distintas regiones del país.

Tras el reporte, autoridades locales y corporaciones de protección civil activaron protocolos de revisión para descartar posibles afectaciones en la zona. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque las autoridades se mantienen en vigilancia ante cualquier eventualidad.

El sismo fue percibido de manera ligera en algunas comunidades cercanas al epicentro, lo que generó inquietud entre habitantes, aunque no se registraron incidentes mayores.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

El movimiento no activó la alerta del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). De acuerdo con el organismo, los sensores del sistema monitorean zonas sísmicas en un radio aproximado de 90 kilómetros y, en los primeros segundos, estiman la magnitud y energía del evento para determinar si se emite la alerta.

Esta solo se activa cuando el sismo supera ciertos niveles de energía y se encuentra a una distancia que represente riesgo para las ciudades monitoreadas. En este caso, las estimaciones no superaron los niveles establecidos para activar el aviso.

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