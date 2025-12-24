Sobrevive Madre y Enfermera de Aeronave Colapsada de la Marina en Galveston, Texas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que, tras el colapso de una aeronave de la Secretaría de Marina ocurrido en Galveston, Texas, se logró identificar a las dos personas que sobrevivieron al accidente: la madre del bebé que sería atendido por quemaduras en Estados Unidos y la enfermera Miriam Rosas Padilla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario estatal señaló que, pese a la tragedia, existe una noticia alentadora. “Sobre el lamentable accidente de la aeronave que trasladaba a un bebé para ser tratado de sus quemaduras hay una buena noticia. Sobrevivieron la mamá del bebé y la enfermera Miriam Rosas Padilla, originaria de Zapopan”, escribió.

Miriam Rosas Padilla viajaba junto con el doctor Juan Alfonso Adame como parte del apoyo médico que brinda la fundación Michou y Mau, dedicada a la atención especializada de personas con quemaduras en la ciudad de Galveston, Texas. Ambos formaban parte del equipo que acompañaba al menor durante su traslado para recibir atención médica de alta complejidad.

Sin embargo, el gobernador confirmó que el doctor Juan Alfonso Adame, originario de Tomatlán, Jalisco, falleció a consecuencia del accidente, al igual que tres elementos de la Marina que integraban la tripulación y el bebé que requería el tratamiento.

Papá de Niño de 2 Años que Murió en Galveston, Texas, Busca Traer de Vuelta a su Esposa y Repatriar Cuerpo

Asimismo, Lemus Navarro informó que el doctor Yannick Nördin, director médico de la fundación Michou y Mau y responsable de los servicios médicos de emergencia del Gobierno de Jalisco, acompañó este miércoles en un vuelo a Galveston a Edward de la Cruz, padre del menor y pareja de la mujer que permanece hospitalizada.

Muere niño de dos años tras colapso de aeronave

De acuerdo con autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos, el niño de dos años se encuentra entre seis personas fallecidas tras el desplome de la aeronave en aguas de la bahía de Galveston.

La Marina mexicana detalló que a bordo viajaban ocho personas: cuatro tripulantes y cuatro civiles, quienes eran pacientes con quemaduras.

Finalmente, el gobernador reiteró que el gobierno estatal se mantendrá atento a la evolución médica de las sobrevivientes y confió en que puedan regresar pronto con sus familias.

