Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes 19 de Septiembre 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios temblores hoy, 19 de septiembre de 2025, en México; en N+, te informamos los detalles sobre epicentro, magnitud y hora de los sismos de este viernes.

Sismo en Guerrero

El Sismológico Nacional detalló que el primer temblor registrado hoy -mayor a magnitud 4.0- se registró a las 01:54 horas de la madrugada, con epicentro a 22 kilómetros (km) al sureste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 22 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 19/09/25 01:54:45 Lat 16.61 Lon -99.30 Pf 8 km pic.twitter.com/LTZp3fZECZ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2025

Sismos registrados este 19 de septiembre

De acuerdo con el Sismológico Nacional, a lo largo del día se han registrado varios temblores, con magnitud menor a 4.0.

Los sismos de hoy se han registrado en los siguientes lugares:

Manzanillo, Colima: magnitud 3.5, se registró a la 1:52 am, a 32 kilómetros al noroeste, coordenadas 19.325°, -104.222° y profundidad de 28.2 km.

San Marcos, Guerrero: magnitud de 6.2 km, a las 2:00 am, a 33 kilómetros al suroeste, coordenadas 17.363°, -93.233° y profundidad de 3 kilómetros.

Tecomán, Colima: el sismo de magnitud 3.1ocurrió a 30 kilómetros al suroeste, coordenadas 18.692°, -103.707° y una profundidad de 4.8 km.

Pinotepa Nacional, Oaxaca: a 41 kilómetros al este, coordenadas 16.353°, -97.67° y profundidad de 19.9 km.

Pichucalco, Chiapas: a las 5:00 am, magnitud de 2.0, a 20 kilómetros al suroeste, coordenadas 17.361°, -93.221°, con profundidad de 3 km.

Simulacro Nacional

Este viernes, se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2025, para fomentar la cultura de la prevención. La hipótesis fue de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En el Simulacro Nacional, se implementó un Sistema de Alertamiento Masivo, que llegó a teléfonos celulares de más de 80 millones de usuarios.

