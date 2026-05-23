Temblor Hoy 23 de Mayo 2026 en México: Esta es la Magnitud y Epicentro del Sismo

México es un país de gran sismicidad debido a su ubicación entre distintas placas tectónicas. Por ello, en las últimas horas se han registrado sismos de distintas magnitudes y con epicentro en varios puntos del territorio mexicano. En N+ te llevamos las últimas noticias del temblor hoy 23 de mayo 2026 en México.

Pero antes, te recordamos que en los últimos días también se ha registrado actividad sísmica de gran impacto en otras partes del mundo, como lo fue en China y Perú.

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¿Dónde fue el temblor hoy en México?

El Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0, con epicentro localizado a 74 kilómetros al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 08:34:38 horas.

Además, este sábado se han registrado movimientos de menores magnitudes, los cuales no han ameritado la activación de alerta, como:

Magnitud 3.9, a 74 km al Noroeste de Cintalapa, Chiapas, a las 04:57 horas.

Sismo 3.1, a 14 km al sur de Ometepec, Guerrero. a las 04:51 horas.

Sismo de 2.7, a17 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, a las 04:44 horas.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (CIRES) es quien envía al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) el registro de un sismo. A raíz de esto, se activa la alarma de la Ciudad de México de forma automática. Para mayor claridad, se siguen los siguientes pasos:

Se presenta un sismo.

Se detecta en la zona de cobertura.

Se calculan intensidades y seleccionan ciudades a alertar.

Se utilizan antenas de radio para enviar la señal a velocidad de la luz.

Su cobertura incluye 97 sensores instalados desde Bahía de Bandera (Jalisco) hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), incluyendo la región de Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, centro y norte de Oaxaca.

El CIRES, a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alarma mediante un proceso automático, sin intervención humana.

Cabe señalar que la alerta sísmica no activa su sonido según la magnitud del sismo, sino por la aceleración del suelo que registren los acelerómetros. El C5 hizo énfasis que los temblores son distintos, pues magnitud e intensidad no están directamente relacionados.