Fuerte Sismo Sacude Perú Hoy: Videos del Momento Exacto del Temblor Magnitud 6.1
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Un sismo magnitud 6.1 sacudió Perú a las 12:57 hora local; usuarios de redes sociales compartieron videos de afectaciones
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Este martes 19 de mayo de 2026, un fuerte sismo sacudió Perú, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos o víctimas mortales.
El Centro Sismológico Nacional detalló que el temblor ocurrió a las 12:57 hora local y tuvo una magnitud 6.1.
De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, a una profundidad de 81 kilómetros.
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Temblor en #ica 6.1 pic.twitter.com/kODTlplw16— Andres Rondon (@novacromandres) May 19, 2026
Ica, de las regiones con mayor actividad sísmica
Según un comunicado oficial, el sismo registró una intensidad máxima VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el territorio peruano.
En 2007, en esa zona ocurrió un terremoto devastador de magnitud 7.9, con más de 500 víctimas.
Medio de comunicación locales informaron que la ciudadanía salió inmediatamente a las calles y los padres de familia acudieron a las escuelas a recoger a sus hijos, ante el temor de réplicas.
Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, dijo al Canal N que la población salió "muy alterada a zonas abiertas" por la fuerza del movimiento telúrico.
Pero indicó que no hay reporte de daños estructurales y que tampoco se espera un tsunami en la costa de Ica. "Se ha percibido bastante intenso", aseguró.
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@igp_peru: Sismo 6.1 a las 12:57 p.m. en #Ica.— Annie #Callao❤🇵🇪 (@Anniecas16) May 19, 2026
Así quedó el comedor de la UTP Sede Ica.#Ica #Sismo #UTP pic.twitter.com/CVWBFXIDSF
Videos del sismo en Perú
En redes sociales se difundieron videos del momento exacto del temblor, donde se mostraron vidros rotos, caída de plafones.
En Lima, capital de Perú, que está a 350 kilómetros al norte de Ica, el movimiento telúrico se sintió de manera ondulatoria por algunos minutos, señaló Tavera.
Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial.
More damage was reported in Ica, Peru, after the 6.1 earthquake, with visible cracks and partial collapses. #Sismo #Temblor https://t.co/w6fVumpb3x pic.twitter.com/h9RWbCA35j— GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026
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Con información de EFE.
spb