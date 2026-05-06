Cambia Mensaje de Alerta Sísmica en México: Esto Dice el Aviso que Llegará a los Celulares

Hoy se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en el país, con diferentes hipótesis de acuerdo con la situación de cada entidad. En el caso de la CDMX, el supuesto sismo de este 6 de mayo 2026, fue de magnitud 8.2 en la Brecha Sísmica de Guerrero. Todo transcurrió con normalidad y se registró saldo blanco en este ejercicio de prevención.

Uno de los elementos importantes de este Simulacro Nacional fue el mensaje de alerta que llegó a los celulares, algunos de estos indicaban: "Alerta presidencial".

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Mensaje de Alerta Presidencial Hoy 6 de Mayo 2026 Durante Primer Simulacro

Cambian mensaje para futuros simulacros o sismos

Por la tarde, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el mensaje de alertamiento para teléfonos celulares cambió su leyenda. El mensaje que los usuarios recibíamos era de "Alerta presidencial", pero a partir de futuros eventos el mensaje que llegará a los celulares es:

"Alerta máxima"

La CRT señaló que lo anterior, fue resultado de una consulta pública que se realizó en febrero de 2026 sobre la modificación a los lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común.

Destacó que algunos equipos de iPhone que no cuentan con la última actualización de su sistema operativo, el texto del mensaje de alertamiento se mostró como “Alerta presidencial”, por lo que recomendaron a los usuarios instalar la versión más reciente para asegurar la visualización correcta del mensaje: "Alerta máxima".

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