Temblor hoy en México: Nuevo Sismo de Magnitud 4.3 Sacude San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la noche de este sábado 3 de enero se registró un nuevo sismo de magnitud 4.3 al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 20:22 horas y tuvo una profundidad de 3 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños en la infraestructura ni afectaciones a la población en las localidades cercanas al epicentro. Sin embargo, cuerpos de Protección Civil mantienen recorridos y labores de monitoreo preventivo en la región, como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 22 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 03/01/26 20:22:19 Lat 16.66 Lon -99.55 Pf 7 km pic.twitter.com/yuu1dH0TV3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 4, 2026

El SSN detalló además que, hasta las 20:00 horas de este sábado, se han contabilizado mil 788 réplicas del sismo de magnitud 6.5 registrado el día de ayer 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil ante la actividad sísmica que persiste en la zona.

Temblor de Magnitud de 6.5 Afectó 24 Municipios de Guerrero

Los municipios son: Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Malinaltepec (Costa Chica), Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villareal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec (montaña), Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúa con la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios. Para apoyar en esta tarea, la CNPC desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

