Temblor en México: ¿Dónde Fue el Sismo Hoy 19 de Octubre 2025? Últimas Noticias

El Sismológico Nacional dio a conocer este domingo 19 de octubre 2025 los últimos sismos que se han registrado en la República. ¿Dónde fue el temblor hoy en México? En N+ te damos a conocer los detalles de epicentro y magnitud de movimientos.

Pero antes, te recordamos que en caos de registrarse un sismo de gran magnitud debes de seguir medidas de seguridad. Por ello, se han llevado a cabo simulacros, en los que se debe seguir el protocolo de evacuación o ubicación de zona de seguridad.

Video: Simulacro Nacional 2025: Alerta Remueve Emociones por los Sismos de 1985 y 2017

¿Dónde fue el temblor hoy 19 de octubre 2025?

Este domingo, a las 07:43 horas se registró un sismo de magnitud 4.1. El epicentro se localizó a 121 km al suroeste de Tonalá, Chiapas. Este movimiento no requirió alerta sísmica.

A las 07:16 horas se registró un temblor de magnitud 3.0, con una localización a 6 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur.

Durante la madrugada, a las 03:01 horas, hubo un sismo de magnitud 4.2, con epicentro ubicado a 14 km al noreste de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

¿A qué magnitud se activa la alerta sísmica en México?

La magnitud de un temblor está relacionada con la cantidad de energía que libera a través de ondas sísmicas y, para calcular esta energía, se utilizan cálculos matemáticos que ayudan a medir la amplitud máxima de las ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro.

El SASMEX determina si la alerta sísmica debe sonar o no, tomando en cuenta la magnitud del sismo y su proximidad a las ciudades en donde se envían las alertas, razón por la cual en algunas ocasiones la alerta no suena en determinadas zonas del país, como puede ser la Ciudad de México (CDMX).

Video: Simulacro Nacional 2025: ¿Cómo Llegará la Alerta Sísmica a los Celulares? ¿A Qué Hora y Qué Hacer?

