"Se Escuchaban Ráfagas Desde Helicópteros", Testigo Narra La Caída de “El Mencho” en Tapalpa

“Se escuchaban ráfagas desde los helicópteros hacia el suelo”, relata un testigo que presenció y grabó el enfrentamiento entre Fuerzas Federales y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa Country Club en Jalisco.

En entrevista con Nmás, el hombre subrayó que se trata de experiencias que espera no volver a vivir.

“Fue horrible; son cosas que realmente no esperas que ocurran y que quisiéramos que no sucedieran nunca más”, expresó.

Ante la pregunta sobre la duración del enfrentamiento, respondió: “Unas tres horas. No supimos mucho porque estábamos encerrados”.

Otro entrevistado indicó que la operación comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana y que hacia las 11:00 ya se encontraba en su fase final.

“Se escuchaban ráfagas de los helicópteros hacia abajo y también desde tierra hacia arriba. Cada vez que el helicóptero volaba más bajo se oían más disparos. Eran como ocho helicópteros y mucha gente; en el campo se veía a muchos corriendo”, narró otro testigo.

En tanto, en la localidad de Ciudad Guzmán, ubicada a unos 70 kilómetros de Tapalpa, un automovilista grabó el robo y la quema de varios vehículos. “En todas las salidas había autos incendiados”, relató, al tiempo que dijo sentir impotencia al ver cómo algunos conductores intentaban apagar las llamas de sus vehículos.

Así Es la Presunta Casa donde Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco

Mueren 25 elementos de la Guardia Nacional durante operación contra “El Mencho”

El Gabinete de Seguridad informó que, derivado del operativo federal de alto impacto realizado el pasado 22 de febrero en la zona serrana del municipio de Tapalpa, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país.

En total, se contabilizaron 252 bloqueos en 20 entidades. Jalisco concentró el mayor número, con 65 incidentes, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Asimismo, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Defensa Detalla Paso a Paso el Operativo que Culminó con la Muerte de "El Mencho"

