Sabemos que ir al tianguis puede convertirse en una cacería de pequeños tesoros y curiosidades, más allá de ir a comprar la despensa para cada semana. Sin embargo, debes de tener cuidado, porque hay algunas cosas que se venden ahí que podrían representar un peligro.

Aquí te vamos a enlistar ciertos productos que no debes de comprar en el tianguis, por ser potencialmente peligrosos para tu salud.

Una señora comprando su mandado en el mercado. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Medicamentos

Especular con la salud puede ser sumamente peligroso, y comprar medicamentos en el tianguis puede ser un riesgo grande.

Si éstos no se conservan en un ambiente controlado, conforme a las especificaciones del laboratorio, pueden caducar con rapidez.

Estos productos generalmente tienen un origen ilícito, ya sea porque son medicamentos caducos, producto de robo o sin registro sanitario.

Además, no sólo representan un riesgo sanitario para la salud de la población, sino que su venta también es un delito de acuerdo con el artículo 464 de la Ley General de Salud.

Dispositivos móviles

Ya sean celulares, tabletas, videojuegos o computadoras, los dispositivos que se venden en los puestos semifijos podrían ser robados si no cuentan con todos los aditamentos que deberían. Es decir, sus cables e instructivos originales.

O bien, podrían ser defectuosos o faltos de alguna parte, pues podrían utilizarse con el fin de extraer componentes para refacción.

Detergente a granel

Lamentablemente no tienes ninguna certeza de que el detergente, ya sea para la ropa o para asear tu hogar, no esté caducado y no consigas los resultados esperados por más que estén contenidos en su respectivo envase.

En algunos casos, incluso podría tratarse de un producto de menor calidad, sobre todo si la persona que lo vende lo rebajó con otro líquido.

Vista de un tianguis de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Cosméticos

Caso similar con los medicamentos: si los cosméticos no se conservan de manera propicia, podrían perjudicarte.

Además, estos son productos que se aplican en la piel, y las reacciones que puede traer consigo un cosmético en mal estado pueden ser muchísimas.

Perfumes

En muchas ocasiones, los perfumes y las lociones que se venden fuera de tiendas departamentales son clonadas.

De tal manera que podrías estar adquiriendo un producto de mala calidad, mismo que no dura lo que debería y la mezcla podría ser perjudicial al entrar en contacto con tu piel.

En análisis generales, los perfumes falsos llegan a tener una composición muy distinta a los perfumes originales.

Incluso se han encontrado en ellos disolventes industriales, componentes tóxicos o directamente prohibidos, algo realmente dañino para la piel.

Ropa y calzado

Aunque la ropa de paca o de segunda mano se ha popularizado, lo cierto es que puede representar un riesgo a la salud si no se lava adecuadamente antes de usarse.

No se puede asegurar a ciencia cierta de dónde proviene cada cargamento y por eso se deben tomar precauciones.

Ahora bien, en el mercado también existe la piratería de ropa y calzado, sobre todo, de carácter deportivo.

Y como los clones de estos aditamentos cada vez son más parecidos a la original, debes de tener mucho cuidado al revisar los elementos que confirman su autenticidad.

