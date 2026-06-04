Lluvias Colapsan Vialidad y Dejan Autos Varados en Avenidas de Guadalupe, Nuevo León

Las avenidas Morones Prieto y Pablo Livas se vieron afectadas con inundaciones a causa de la lluvia que cayó durante casi una hora

Avenida Pablo Livas inundada en GuadalupeFoto: N+

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Lluvias intensas colapsan avenidas en Guadalupe, NL. Morones Prieto y Pablo Livas sufren inundaciones, dejando autos varados. Bomberos trabajan para evitar riesgos. Conoce más sobre esta situación.

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