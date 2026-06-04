Lluvias Colapsan Vialidad y Dejan Autos Varados en Avenidas de Guadalupe, Nuevo León

Una hora de lluvia causó afectaciones e inundaciones en las calles del municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde diversos automovilistas se quedaron atrapados durante la noche del miércoles 3 de mayo en medio del tráfico, principalmente en la avenida Morones Prieto y la avenida Pablo Livas.

Cientos de personas se vieron afectadas por la inundación en los carriles ordinarios que dejó el paso de la lluvia, principalmente en la avenida Morones Prieto, a la altura del Puente Guadalupe, donde colapsó la vialidad, dejando varios vehículos varados por algunos minutos.

Debido a esta situación, se movilizó el cuerpo de Bomberos de Guadalupe, quienes orientaron a automovilistas y transportistas para que continuaran avanzando poco a poco mientras bajaba el nivel del agua evitando el riesgo de ser arrastrados por la corriente.

Inundaciones por lluvias en la avenida Pablo Livas deja automovilistas varados

Otro punto que sufrió afectaciones en la vialidad debido a las inundaciones ocasionadas por la lluvia que cayó durante aproximadamente una hora en el Área Metropolitana de Monterrey fue frente al estadio de futbol ubicado en la avenida Pablo Livas, en los alrededores del Parque La Pastora.

A pesar del nivel que alcanzó el agua, algunos automovilistas se arriesgaron e intentaron cruzar, pero quedaron varados en medio de la avenida. Al sitio también llegaron bomberos municipales para auxiliar a los conductores y coordinar la situación para evitar riesgos. A pesar de las afectaciones, no se reportaron personas arrastradas por el agua, ni mayores daños.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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