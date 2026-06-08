¿Cómo Estará el Clima Hoy en Nuevo León 8 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este lunes 8 de junio con temperaturas entre los 23 y 24 grados centígrados, cielo nublado, presencia de lloviznas en distintos sectores y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Para este día se espera una temperatura máxima de 31 grados y una probabilidad de lluvia menor al 20 por ciento. Durante el resto de la semana continuarán las condiciones de cielo medio nublado, con temperaturas mínimas cercanas a los 24 grados y máximas de entre 33 y 34 grados. Además, se prevén lloviznas matutinas y probabilidades de precipitación por debajo del 24 por ciento.

Tormenta tropical "Boris"

En el Pacífico mexicano, durante la madrugada se formó la Tormenta Tropical “Boris”. Esta mañana el sistema se localiza a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento de 7 kilómetros por hora.

De acuerdo con la estimación del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que el ciclón se aproxime a las costas de Guerrero y toque tierra alrededor del mediodía.

“Boris” podría generar acumulados de lluvia de entre 75 y 250 milímetros en Guerrero, así como precipitaciones menores en regiones del centro del país. Posteriormente, parte de estas lluvias se desplazarían hacia el occidente de México, afectando a Michoacán, Colima y Jalisco.

Debido a la cercanía del fenómeno con tierra firme, ya se han comenzado a registrar afectaciones por fuerte oleaje, vientos y lluvias torrenciales en Oaxaca y Guerrero. Algunos puertos incluso han sido cerrados a la navegación como medida preventiva.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones y deslaves en zonas cercanas a la Sierra. Aunque se prevé que “Boris” comience a disiparse tras ingresar a tierra, las lluvias podrían continuar durante varios días debido a la inestabilidad atmosférica asociada al sistema.