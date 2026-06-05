Dos Heridos y Un Muerto Dejan Accidentes Carreteros en Galeana, Nuevo León

Dos accidentes carreteros registrados durante la madrugada del viernes 5 de junio, dejaron como saldo dos personas lesionadas y una sin vida en el municipio de Galeana, Nuevo León. Los incidentes generaron la movilización de los cuerpos de auxilio hasta los dos puntos de la vía de comunicación.

El primero de los casos se registró en el kilómetro 129, entronque San Roberto, donde los elementos de Protección Civil de Galeana atendieron a una víctima que resultó lesionada en el accidente de un vehículo compacto en el cual viajaban cuatro personas.

Segundo accidente dejó un herido y un muerto en San Rafael

Minutos más tarde se reportó otro hecho vial en la comunidad de San Rafael, en el mismo municipio de Galeana, Nuevo León, a la altura del kilómetro 173, donde un auto particular impactó por alcance a un tráiler. Una persona resultó lesionada y otra perdió la vida en este accidente carretero.

El conductor de la unidad de carga pesada se dio a la fuga. En cuanto a la víctima del incidente, rescatistas trasladaron a la persona con lesiones de consideración a la Clínica Shock Trauma en la comunidad de San Rafael. Autoridades reportaron que al interior del vehículo que chocó contra el tráiler fue localizada otra víctima que perdió la vida a causa del impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas de los dos accidentes registrados en el municipio de Galeana, ni su estado de salud actual. De igual manera, el conductor del tráiler que se dio a la fuga no ha sido identificado.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH