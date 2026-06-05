Dos Heridos y Un Muerto Dejan Accidentes Carreteros en Galeana, Nuevo León

Se registraron dos accidentes carreteros en el municipio de Galeana, que dejaron como saldo dos personas heridas y una sin vida

Auto destrozado por choque en GaleanaFoto: Protección Civil de Galeana

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Accidentes en Galeana: Un muerto y dos heridos tras choques en San Roberto y San Rafael. Autoridades buscan al conductor fugitivo. Conoce los detalles.

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