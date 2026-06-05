Muere Joven Empleado tras Recibir Descarga Eléctrica Dentro de Empresa en Guadalupe, Nuevo León

Un joven de 25 años de edad perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba trabajando al interior de una fábrica ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves 4 de junio, lo que generó un intenso despliegue de unidades de rescate.

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Luego de recibir este llamado de auxilio, a este sitio hicieron presencia elementos de Protección Civil Guadalupe y del estado, quienes aseguraron que tras llegar a esta empresa les fue negado acceso, por lo que permanecieron al exterior de este sitio durante varios minutos. Tras lograr ingresar a este lugar, rescatistas localizaron al hombre tendido sobre el suelo y tras realizarle varios procedimiento médicos, se confirmó su muerte.

Este sitio de inmediato fue acordonado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha revelado cual era la actividad que se encontraba realizando el empleado fallecido, por lo que se espera que los rescatistas realicen una inspección en el sitio para determinar como sucedieron los hechos.

¿Cuál es la consecuencia que podría pasar la empresa por negar acceso a rescatistas?

Se espera que durante las próximas horas a este lugar lleguen peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Se desconoce si las autoridades de Protección Civil de Nuevo León aplicarán alguna medida contra esta empresa luego de negarles el acceso para atender a la víctima.

Esta empresa, la cual se dedica a fabricar envases, podría se acreedora a una multa e incluso la suspensión de actividades. Se espera que sea durante las próximas horas cuando la corporación de Protección Civil de Nuevo León brinde alguna declaración respecto a este caso.