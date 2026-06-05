Muere Joven Empleado tras Recibir Descarga Eléctrica Dentro de Empresa en Guadalupe, Nuevo León

Rescatistas aseguraron que un guardia de seguridad les negó el acceso a esta empresa para atender al joven fallecido

Muere hombre electrocutadoFoto: N+

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Tragedia en Guadalupe: joven muere tras descarga eléctrica en fábrica. Rescatistas fueron inicialmente bloqueados por seguridad. ¿Qué consecuencias enfrentará la empresa?

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