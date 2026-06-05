Matan a Hombre en Presunto Punto de Venta de Droga en Colonia Los Altos en Monterrey

Un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio señalado como presunto punto venta de droga en la colonia Los Altos, en la ciudad de Monterrey

Policía de Monterrey en colonia Los AltosFoto: N+

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Asesinato en Monterrey: un hombre muere a balazos en un presunto punto de venta de droga en Los Altos. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Más detalles en la nota.

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