Matan a Hombre en Presunto Punto de Venta de Droga en Colonia Los Altos en Monterrey

Un hombre fue asesinado en un supuesto punto de venta de droga poco después de las 09:00 de la noche del jueves 5 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El ataque armado ocurrió en una propiedad ubicada en las calles Lagos de Moreno número 48, casi en su cruce con Cocula, de la colonia Los Altos.

El reporte de al menos una decena de disparos de arma de fuego y una persona herida en la zona, generó el despliegue de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencias hasta la colonia Los Altos. Elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio donde confirmaron la ejecución de un hombre.

Tras confirmarse la presencia del hombre muerto a causa de los impactos de bala, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llegaron al lugar para acordonar la zona y llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar con las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Víctima fue herido de cuatro impactos de bala

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la víctima tenía al menos cuatro impactos de bala en el cuerpo, dos de ellos en el tórax, uno en el abdomen y uno en el antebrazo, y fue identificado de manera extraoficial como Humberto José Matilde de 27 años de edad.

Las autoridades continúan con la investigación del caso para determinar el móvil del hecho, así como la búsqueda de él o los presuntos responsables del ataque armado que dejó como saldo un hombre sin vida. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidos por este hecho de violencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH