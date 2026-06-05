Catean Casa y Detienen a Hombre por Presunta Violencia Familiar en San Pedro, Nuevo León

El hombre detenido es acusado por presuntamente amenzar a su familia con un arma de fuego durante seis años

Detenido por violencia familiarFoto: FGJNL

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Autoridades de Nuevo León arrestan a Héctor 'N' por violencia familiar en San Pedro. Se le acusa de amenazar a su familia con un arma desde 2019.

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