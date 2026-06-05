Catean Casa y Detienen a Hombre por Presunta Violencia Familiar en San Pedro, Nuevo León

El cateo a una propiedad dejó como saldo la detención de un hombre, de 51 años de edad, quien contaba con reporte de búsqueda luego de ser acusado por agredir y amenazar a su familia durante seis años seguidos. Los hechos se registraron la tarde de este jueves 4 de junio, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue sobre la calle Privada Cedros, en la colonia Santa Engracia, donde varios elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaron a cabo un cateo al interior de un domicilio. En este punto, las autoridades lograron asegurar un arma de fuego larga, además de capturar a una persona identificada como Héctor “N”, quien ya era buscado luego de ser acusado de violencia familiar.

Según las denuncias presentadas, los hechos por los cuales el hombre fue detenido habrían ocurrido desde el 2019 hasta el 2025. Fue durante este periodo cuando Héctor “N” presuntamente insultaba y amenaza a miembros de su familia. El sujeto utilizaba un arma de fuego con la que supuestamente amedrentaba a sus víctimas.

Continúan investigaciones ante detención de hombre en San Pedro

Héctor “N” permanecerá en una prisión del estado de Nuevo León mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal ante estas acusaciones. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más datos sobre esta detención por el delito de violencia familiar.

El despliegue de autoridades alertó a vecinos de este sector, quienes se resguardaron en sus hogares al notar la presencial de los elementos de investigación. Se espera que el inmueble cateado permanezca bajo resguardo con el fin de continuar con las investigaciones correspondientes.