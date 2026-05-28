Investigan Muerte de Hombre de la Tercera Edad en el Centro de Monterrey, NL

Vecinos del centro de Monterrey reportaron el hallazgo de una persona sin vida en el cruce de Villagrán y Juan I. Ramón

Localizan hombre de la tercera edad muertoFoto: N+

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Despliegue de seguridad en Monterrey tras la muerte de un hombre de 60 años en Villagrán y Juan I. Ramón. Se investiga si fue por causas naturales.

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