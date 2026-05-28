Investigan Muerte de Hombre de la Tercera Edad en el Centro de Monterrey, NL

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida en el cruce de las calles Villagrán y Juan I. Ramón, en el centro de Monterrey. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves 28 de mayo, generando un intenso despliegue de elementos de rescate y seguridad en este sitio.

Fueron vecinos de este sector quiene localizaron a la persona fallecida sobre una banqueta, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de autoridades para brindarle atención médica. A la llegada de paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Minutos más tarde a este sitio llegaron elementos de la Policía de Monterrey y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes mencionaron que la persona fallecida se trataba de un hombre de entre 60 a 65 años de edad. El sujeto portaba una camisa naranja, pantalón café y llevaba un diablito en el que transportaba diversos materiales para reciclar.

¿Cómo falleció el hombre localizado en el centro de Monterrey?

Aparentemente la muerte del hombre de la tercera edad sería por causas naturales, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen cómo ocurrió este deceso. Según elementos de seguridad, la persona fallecida vivían en situación de calle, por lo que se dedicaba a recolectar materiales como cartón y plástico para obtener ingresos.

Debido a este despliegue de autoridades, uno de los carriles de la calle Villagrán tuvo que ser cerrado, generando tráfico lento en este lugar. Se espera que las labores de investigación continúen durante unas horas, por lo que agentes de vialidad pidieron a los automovilistas circular con precaución en este punto del centro de Monterrey.

Con información de Brian Samaniego | N+

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