En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso aborda el tema del presunto fraude en Miss Universo 2025 y, en una vuelta al pasado, analiza si es la primera vez que pasa algo así.

Y es que la mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo en la edición 2025 del concurso de belleza, pero antes de la final, un miembro del jurado renunció porque el resultado presuntamente estaba amañado.

Acusó que el dueño de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch, un funcionario en Petróleos Mexicanos.

¿Ha ocurrido algo así antes?

En 2012, una competidora de Miss USA, Sheena Monnin, declaró haber visto señales de que la competencia estaba arreglada para que ganara Olivia Culpo, quien competía representando al estado de Rhode Island.

Sus denuncias le ganaron la enemistad del dueño del concurso, el mismísimo Donald Trump. Ingresa al nuevo episodio para conocer cómo terminó la historia.

Fernanda Caso además platicó con Nicolás Alvarado sobre la importancia cultural de concursos como Miss Universo hoy en día.

