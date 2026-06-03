Explicación de las 3 Reformas Electorales que Recién se Aprobaron: ¿Qué Dice Cada Una?

A partir del 3 de junio, tres reformas electorales entran en vigor en México; en esto consisten

Luisa María AlcaldeLuisa María Alcalde explicó las nuevas 3 reformas que fueron aprobadas. Foto: Presidencia

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Nuevas reformas electorales en México: se modifican elecciones judiciales, se revisan candidaturas y se anulan comicios por injerencia extranjera

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