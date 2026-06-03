Explicación de las 3 Reformas Electorales que Recién se Aprobaron: ¿Qué Dice Cada Una?

Hay tres reformas en materia electoral y de participación democrática que recién se aprobaron, luego de completar su proceso legislativo y ser publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). En N+ te compartimos qué dice cada una.

Las modificaciones incluyen cambios a la elección del Poder Judicial, la creación de un mecanismo para revisar la integridad de candidaturas y una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera en los procesos comiciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entran en Vigor 3 Reformas Constitucionales en México, entre Ellas la Elección Judicial

De acuerdo con el gobierno federal, las reformas fueron aprobadas por mayoría calificada en el Congreso de la Unión y posteriormente avaladas por al menos 25 congresos estatales.

Estas son las 3 reformas

La primera reforma, de carácter constitucional, modifica diversos aspectos relacionados con la elección de integrantes del Poder Judicial.

Uno de los principales cambios es que la próxima jornada para elegir cargos judiciales se realizará el 4 de junio de 2028, separándola de los comicios intermedios previstos para el próximo año.

Además, la reforma busca simplificar el proceso de votación mediante una reducción en el número de candidaturas que aparecerán en las boletas y un diseño que permita identificar con mayor claridad qué poder postuló a cada aspirante y cuál es su especialidad.

También se establecen criterios homogéneos para evaluar a quienes busquen competir por cargos judiciales, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos como parte de los requisitos de selección.

La segunda reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incorpora un procedimiento para que las autoridades electorales puedan identificar posibles riesgos relacionados con la postulación de candidatos.

La nueva disposición prevé la creación de una comisión integrada por tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes recibirán de manera voluntaria información proporcionada por los partidos políticos sobre sus aspirantes.

Posteriormente, esa documentación será enviada a distintas autoridades para realizar verificaciones y análisis.

En caso de detectarse elementos que representen un riesgo razonable, las autoridades informarán a la comisión sin revelar detalles específicos de las investigaciones. A partir de ello, los partidos podrán decidir si mantienen o modifican las candidaturas registradas.

Por su parte, la tercera reforma introduce una nueva causal constitucional para invalidar elecciones cuando se compruebe que existió intervención o injerencia extranjera con capacidad de influir en los resultados.

Aunque la Constitución ya establecía la prohibición de este tipo de participación externa, la novedad radica en que ahora se incorpora una consecuencia jurídica específica.

De esta forma, si los tribunales electorales acreditan que una elección fue afectada por acciones provenientes del extranjero, podrán declarar su nulidad conforme a los procedimientos legales correspondientes.

FBPT