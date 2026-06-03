Sheinbaum Dice que No se Caerá en Provocaciones por Manifestación de la CNTE

La presidenta aseguró que no se caerá en provocaciones en el tema de protestas de la CNTE y sugiere que podrían ser parte de un plan de la ultraderecha

CNTE Rechaza Diálogo con la SEP y Segob, ¿Se Amplía el Paro de Maestros?Vista aérea del plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ante las protestas de la CNTE, Sheinbaum reafirma que su gobierno no usará la fuerza y apuesta por el diálogo

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+