Sheinbaum Dice que No se Caerá en Provocaciones por Manifestación de la CNTE

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 3 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no caerá en provocaciones ante las manifestaciones de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Cuestionó la participación de personas que acuden con el rostro cubierto y la realización de actos como daños a inmuebles o ruptura de cristales, situaciones que, dijo, contrastan con las formas de protesta que la organización mantenía años atrás.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Movilización de la CNTE Hoy; Así la Afectación Vial en Avenida Universidad, CDMX

Cabe señalar que la mandataria afirmó que la administración federal mantendrá abiertos los canales de negociación con el magisterio y reiteró que la estrategia para atender las demandas del sector seguirá siendo el diálogo.

"La ultraderecha diciendo hay que rebelarnos contra el gobierno y provocación, porque pienso que es una provocación de quien llega con cara cubierta porque es muy distinta de las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las de ahora", mencionó.

Gobierno no caerá en provocaciones, afirma

Sheinbaum enfatizó que su administración no actuará mediante la fuerza pública para contener las movilizaciones y rechazó cualquier escenario de represión contra los integrantes de la CNTE.

La presidenta afirmó que algunos sectores buscan que el gobierno reaccione de manera violenta ante las protestas, en medio del contexto del Mundial. Sin embargo, aseguró que la postura oficial será privilegiar el entendimiento y las vías institucionales.

Asimismo, sostuvo que su gobierno mantiene una posición contraria a cualquier forma de represión y reiteró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo.

FBPT