Confirman Más de 400 Contagios de Virus Coxsackie en 77 Escuelas de Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) dio a conocer este viernes 17 de octubre de 2025, que 419 alumnos de 77 escuelas en 20 municipios de la entidad se encuentran contagiados del virus Coxsackie.

La SEP Puebla informó que de las 77 escuelas, 73 son públicas y 4 son privadas desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, y bachillerato, es decir, que los casos de esta enfermedad se presentaron en todos los niveles escolares.

En estos municipios de Puebla se encuentran distribuidos los contagios del virus Coxsackie

Las demarcaciones donde se encuentran las 77 escuelas que presentan contagios del virus Coxsackie son las siguientes:

Puebla capital, Izúcar de matamoros, Tehuitzingo, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, San Andrés Cholula, Santa Catarina Tlaltempan, Esperanza, Palmar de Bravo, Coronango, San Nicolás Buenos Aires, Teziutlán, Chietla, Tilapa, Tlapanalá, Atzitzihuacan, Acajete, Acatlán de Osorio, Aljojuca y Hueytamalco.

Como medida de prevención para los estudiantes que se encuentran en salones con contagios confirmados, se determinó permanecer en sus hogares continuando con las actividades académicas.

Suspensión de clases en escuelas de Puebla con contagios de Coxsackie dependerá de directivos de cada plantel

De acuerdo con la dependencia, la suspensión de actividades es determinada por los directivos de cada plantel poblano, únicamente en los salones en donde existen casos confirmados por las autoridades sanitarias para evitar contagios.

No Hay Clases en Primarias de Puebla por Casos de Coxsackie

Posteriormente con apoyo de madres y padres de familia, se realizan jornadas de limpieza en las aulas antes del regreso de los estudiantes a cada una de las 77 escuelas.

