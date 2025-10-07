Confirman 17 Casos del Virus de Coxsackie en Escuela de la Mixteca Poblana

La noche de este martes 7 de octubre de 2025 la Secretaría de Educación del Estado de Puebla (SEP) confirmó 17 nuevos casos del virus de Coxsackie en una escuela de la mixteca poblana.

Los contagiados son alumnos del Centro Escolar “Lázaro Cárdenas” del municipio de Izúcar de Matamoros, mismos que de acuerdo con la dependencia fueron enviados a sus hogares desde el pasado 2 de octubre.

Noticia relacionada: Suspenden Clases por Brote de Virus Coxsackie en Escuelas de Puebla; Esto Se Sabe

17 casos de virus de Coxsackie en Centro Escolar “Lázaro Cárdenas” en Izúcar de Matamoros, Puebla

En el comunicado emitido por la SEP Puebla dieron a conocer que tras ubicar a los 17 estudiantes contagiados del virus de Coxsackie, se les asignaron actividades escolares a distancia durante un periodo de diez días con el objetivo de salvaguardar su salud.

Asimismo se dio a conocer que personal del Centro Escolar “Lázaro Cárdenas” en el municipio de Izúcar de Matamoros, realizó labores de desinfección en las aulas con el fin de evitar más contagios.

Cabe destacar que más temprano el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que en dicha escuela sólo había dos casos, dándose a conocer los otros 15 la noche de este martes.

Comunicado SEP Puebla por contagios de virus de Coxsackie. Foto: SEP Puebla

Desinfectan salón de escuela primaria de la Unidad Habitacional Amalucan, Puebla ante alumno contagiado del virus de Coxsackie

En el mismo comunicado, la SEP Puebla confirmó un caso positivo del virus de Coxsackie en la Primaria “Ignacio Zaragoza” de la Unidad Habitacional Amalucan en la ciudad de Puebla, mismo que Aguilar Pala mencionó más temprano que se estaba investigando.

Ante ello, la dependencia informó que el estudiante permanece en su domicilio bajo el cuidado de sus padres hasta que mejore su salud, para evitar que se propaguen los contagios entre la comunidad escolar.

11 Menores de Edad con Probable Virus Coxsackie en Puebla Capital

Por último mencionó que en el salón de clases en el que cursa el infectado, autoridades escolares suspendieron clases y realizaron faenas de limpieza de acuerdo con los protocolos establecidos.

Historias recomendadas:

Con información de SEP Puebla

GMAZ