Atacan a Balazos al Exvocalista de la Banda San Miguel en Tlajomulco; Es Reportado Grave

El exvocalista de la banda San Miguel recibió tres impactos de bala: uno en la cara, otro en la brazo y uno más en el abdomen.

Ambulancia cruz verde TlaquepaqueFoto: N+

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Adán Lozano, exvocalista de la banda San Miguel, lucha por su vida tras ser baleado en Tlajomulco. Intentaba detener un robo cuando fue atacado. La investigación sigue en curso.

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