Atacan a Balazos al Exvocalista de la Banda San Miguel en Tlajomulco; Es Reportado Grave

El cantante grupero Adán Lozano fue víctima de una agresión armada la noche del domingo 7 de junio en la colonia Refugio del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. El ataque lo dejó en estado grave de salud, luego de que recibiera al menos tres impactos de bala.

¿Qué se sabe de la agresión?

El exvocalista de la banda San Miguel, fue atacado a balazos cuando intentaba detener un presunto robo a la casa de su suegra. De acuerdo con información entregada por familiares, todos se encontraban en un evento al que Adán no acudió, cuando fueron notificados de la agresión.

La historia se escribió cuando el cantante de regional mexicano realizaba trabajos en su domicilio y le notificaron que sujetos intentaban robar la casa de la madre de su pareja sentimental. Se sabe que Adán acudió de inmediato y se encontró con varios hombres, quienes, en un presunto forcejeo, le dispararon y lo lesionaron con tres balazos.

De acuerdo con lo que pudo informar a su familia, los agresores tenían acento sudamericano y habrían escapado a bordo de una camioneta.

¿Cómo se encuentra Adán Lozano?

La víctima fue trasladada por su pareja sentimental a la Cruz Verde Marcos Montero, en el municipio de Tlaquepaque, donde paramédicos le detectaron tres impactos de bala: uno en la cara, otro en el brazo y un tercero en el abdomen. Su estado de salud fue confirmado como grave.

Hasta el momento no se sabe nada de los agresores, por lo que agentes ministeriales tomaron conocimiento del caso para iniciar la investigación correspondiente. Al corte de esta nota, el cantante grupero se debate entre la vida y la muerte.