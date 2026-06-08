¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy lunes 8 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

Cruzar la frontera hoy puede tomar tiempo. San Ysidro y Otay con largas filas. Consulta los tiempos en tiempo real y planifica tu cruce.

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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Largas esperas en las garitas de Tijuana este lunes. San Ysidro y Otay con filas de hasta 2 horas. Revisa tiempos en vivo y cruza con anticipación.

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