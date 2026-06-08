Reporte de Garitas Mexicali Hoy Lunes 8 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las Garitas de Mexicali tienen tiempos de espera variables. Consulta los reportes en vivo y planifica tu cruce para evitar largas filas

Garitas MexicaliFoto: N+

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Cruzar por Mexicali hoy puede tomar hasta 2 horas. Consulta los reportes en vivo y usa carriles rápidos para reducir tu espera. ¡Planifica con anticipación!

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