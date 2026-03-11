Anuncian Suspensión de Agua de Potable en 64 Colonias de Puebla por Mantenimiento de Tuberías

Agua de Puebla anunció el inicio de las labores de mantenimiento preventivo en las tuberías primarias del acuaférico, medida que provocará suspensión en el suministro de agua potable en 64 colonias de la capital poblana.

Los trabajos consisten en la sustitución y conexión de tramos estratégicos de la línea de conducción, esto para optimizar la presión del servicio.

Serán 36 horas las que durarán las labores, que comenzarán este miércoles 11 de marzo y concluirán el jueves 12 de marzo.

Lista de 64 colonias sin agua potable para los días 11 y 12 de marzo de 2026 en Puebla

La empresa concesionaria del servicio, anunció que decenas de colonias registrarán falta de suministro; son las siguientes:

16 de Septiembre Sur

Alseseca

Balcones del Sur

Barrio de Arboledas

Conjunto Habitacional Eclipse

Conjunto Habitacional Heritage I y II

Conjunto Habitacional IVI Hogar Santa Lucía 3, 4 Y 5

Conjunto Habitacional La Guadalupana

Rinconada Los Arcos

Villas Perisur

Constitución Mexicana

Coronel Miguel Auza

Desarrollo Habitacional Torres Altima

Fraccionamiento El Refugio

Ex Hacienda de Chapulco

Galaxia La Calera

Galaxia La Laguna

Geovillas Las Garzas

Geovillas Las Garzas, Calpulli Sur

Geovillas Las Garzas, hábitat para la humanidad de México

Granjas Mayorazgo

Guadalupe Hidalgo

Hacienda Santa Clara

Fraccionamiento Jardín

Jardines de Saint Germain

Jardines de San Manuel

Las Aves

Lomas del Valle

Lomas de San Alfonso.

Lomas San Miguel

Los Héroes Puebla

Paseos del lago

Pedregal de la Calera

Popular Castillotla

Popular Coatepec

Rancho San José Xilotzingo

Residencial Britania La Calera

Residencial Lomas del Ángel

Residencial Vesta-Hera

Rincón de los Cipreses

San Francisco Mayorazgo.

San Francisco Totimehacán

San José Chapulco

San José Los Pinos

San José Mayorazgo

Santa Lucía

Santa Lucía II

Santa María La Calera

Santa Mónica

Unidad Habitacional BUAP

Unidad Habitacional San José Chapulco

Unidad Habitacional San José, 3A sección

Unidad Habitacional Las Torres

Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur

Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur, CENCALLI

Unidad Habitacional UEMAC

Unidad Habitacional Villas del Refugio

Unidad Villas Periférico

Valle de Anáhuac

Vicente Guerrero

Recomendaciones ante falta de agua potable por suspensión del servicio en marzo de 2026

Una vez que el mantenimiento termine, el sistema iniciará su proceso de presurización y se restablecerá de manera gradual en cada una de las colonias afectadas ante la falta de agua emiten algunas recomendaciones para la población:

Almacenar de forma responsable en cubetas, tinacos y más, de manera correcta y generando el menor desperdicio posible.

de forma responsable en cubetas, tinacos y más, de manera correcta y generando el menor desperdicio posible. Priorizar el uso del agua para la higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica.

el uso del agua para la higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica. Evitar actividades de alto consumo, como el lavado de vehículos, ropa o el riego de jardines donde el desperdicio puede ser mayor.

Agua de Puebla reconoció la importancia del servicio para las actividades diarias de cada hogar, por lo que estos trabajos son indispensables para mantener en óptimas condiciones la infraestructura y evitar afectaciones futuras que ocasionen interrupciones prolongadas.

