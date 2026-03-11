Anuncian Suspensión de Agua de Potable en 64 Colonias de Puebla por Mantenimiento de Tuberías
N+
Los trabajos consisten en la sustitución y conexión de tramos de la línea de conducción para optimizar la presión del servicio en la capital poblana.
COMPARTE:
Agua de Puebla anunció el inicio de las labores de mantenimiento preventivo en las tuberías primarias del acuaférico, medida que provocará suspensión en el suministro de agua potable en 64 colonias de la capital poblana.
Los trabajos consisten en la sustitución y conexión de tramos estratégicos de la línea de conducción, esto para optimizar la presión del servicio.
Serán 36 horas las que durarán las labores, que comenzarán este miércoles 11 de marzo y concluirán el jueves 12 de marzo.
Noticia relacionada: Anuncian Folio Ganador del Sorteo de un Auto por el Pago Anual Anticipado de Agua 2026 en Puebla
Lista de 64 colonias sin agua potable para los días 11 y 12 de marzo de 2026 en Puebla
La empresa concesionaria del servicio, anunció que decenas de colonias registrarán falta de suministro; son las siguientes:
- 16 de Septiembre Sur
- Alseseca
- Balcones del Sur
- Barrio de Arboledas
- Conjunto Habitacional Eclipse
- Conjunto Habitacional Heritage I y II
- Conjunto Habitacional IVI Hogar Santa Lucía 3, 4 Y 5
- Conjunto Habitacional La Guadalupana
- Rinconada Los Arcos
- Villas Perisur
- Constitución Mexicana
- Coronel Miguel Auza
- Desarrollo Habitacional Torres Altima
- Fraccionamiento El Refugio
- Ex Hacienda de Chapulco
- Galaxia La Calera
- Galaxia La Laguna
- Geovillas Las Garzas
- Geovillas Las Garzas, Calpulli Sur
- Geovillas Las Garzas, hábitat para la humanidad de México
- Granjas Mayorazgo
- Guadalupe Hidalgo
- Hacienda Santa Clara
- Fraccionamiento Jardín
- Jardines de Saint Germain
- Jardines de San Manuel
- Las Aves
- Lomas del Valle
- Lomas de San Alfonso.
- Lomas San Miguel
- Los Héroes Puebla
- Paseos del lago
- Pedregal de la Calera
- Popular Castillotla
- Popular Coatepec
- Rancho San José Xilotzingo
- Residencial Britania La Calera
- Residencial Lomas del Ángel
- Residencial Vesta-Hera
- Rincón de los Cipreses
- San Francisco Mayorazgo.
- San Francisco Totimehacán
- San José Chapulco
- San José Los Pinos
- San José Mayorazgo
- Santa Lucía
- Santa Lucía II
- Santa María La Calera
- Santa Mónica
- Unidad Habitacional BUAP
- Unidad Habitacional San José Chapulco
- Unidad Habitacional San José, 3A sección
- Unidad Habitacional Las Torres
- Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur
- Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur, CENCALLI
- Unidad Habitacional UEMAC
- Unidad Habitacional Villas del Refugio
- Unidad Villas Periférico
- Valle de Anáhuac
- Vicente Guerrero
Recomendaciones ante falta de agua potable por suspensión del servicio en marzo de 2026
Una vez que el mantenimiento termine, el sistema iniciará su proceso de presurización y se restablecerá de manera gradual en cada una de las colonias afectadas ante la falta de agua emiten algunas recomendaciones para la población:
- Almacenar de forma responsable en cubetas, tinacos y más, de manera correcta y generando el menor desperdicio posible.
- Priorizar el uso del agua para la higiene personal, preparación de alimentos y limpieza básica.
- Evitar actividades de alto consumo, como el lavado de vehículos, ropa o el riego de jardines donde el desperdicio puede ser mayor.
Agua de Puebla reconoció la importancia del servicio para las actividades diarias de cada hogar, por lo que estos trabajos son indispensables para mantener en óptimas condiciones la infraestructura y evitar afectaciones futuras que ocasionen interrupciones prolongadas.
Historias recomendadas:
- Pronostican Escasez de Agua en Puebla en los Próximos Tres Años
- Puebla entre Escasez de Agua y Operativos contra la Explotación Ilegal del Líquido
- Tehuacán Bajo Operativos de Instancias Federales contra Pozos de Agua Clandestinos
Con información de Franco Arteaga
JAPR