Recuperan Más de 70 Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Puebla

Este martes 20 de enero de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de más de 70 troncos presuntamente talados ilegalmente en el Parque Nacional La Malinche, ubicado en los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Además de la materia prima recuperada, elementos forestales poblanos y tlaxcaltecas aseguraron dos camionetas y una motosierra presuntamente ocupadas para la extracción y transporte de la madera.

Noticia relacionada: Detectan Nueve Hornos Utilizados para Deshidratación Ilegal de Madera en Puebla

Aseguran más de 70 troncos presuntamente producto de la tala ilegal en el Parque Nacional La Malinche

Las fuerzas de seguridad poblanas y tlaxcaltecas lograron el aseguramiento de más de 70 troncos de madera, presuntamente obtenidos mediante tala ilegal la tarde de este martes.

Durante diversos patrullajes por el Parque Nacional La Malinche, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala también ubicaron dos camionetas utilizadas para transportar la materia prima y una motosierra.

Tras el operativo la Policía Estatal Forestal de Puebla y la Policía Estatal de Montaña de Tlaxcala aseguraron que continuarán con operativos permanentes y acciones de coordinación interinstitucional, a fin de inhibir conductas ilícitas y proteger los recursos naturales.

Desmantelan hornos de carbón vegetal en Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala

El pasado 8 de diciembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desmanteló dos hornos en los que se elaboraba carbón vegetal, con madera de árboles derribados sin autorización.

El operativo se realizó en Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala donde además del hallazgo de los fogones fueron asegurados 2.7 metros cúbicos de madera verde de otro horno en proceso de preparación.

Tala Clandestina en Puebla: 9 de Cada 10 Denuncias Quedan Impunes

El horno estaba activo y fueron hallados 20 tocones que coincidieron con el mismo número de árboles talados recientemente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ