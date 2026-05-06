Vuelca una Camioneta tras Chocar contra un Tráiler en una Carretera de Puebla

La tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera San Hipólito-Jalapa cerca del kilómetro 21 en el estado de Puebla.

En el lugar del siniestro se encuentran elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes hicieron un cierre parcial de circulación en lo que se realiza el retiro de las unidades afectadas.

Cabe destacar que las autoridades no han reportado cuántas personas resultaron lesionadas o si hubo víctimas mortales por el incidente ocurrido en dicho tramo carretero.

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