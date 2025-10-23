Ya Son 22 Muertos por Lluvias e Inundaciones en Puebla: Localizaron el Cuerpo de un Hombre

La tarde de este jueves 23 de octubre de 2025 el Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer que se encontró sin vida a una persona más en la Sierra Norte debido al desastre natural ocurrido por las fuertes lluvias del pasado 9 de octubre.

Se trata de Albino Calderón Islas de 82 años de edad originario del municipio de Naupan, quien fue reportado como desaparecido ante la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla desde el mismo 9 de octubre.

Suman 22 muertos y quedan dos desparecidos por lluvias en Sierra Norte de Puebla

Con esta localización, ya suman 22 las personas fallecidas a consecuencia de las lluvias registradas en Puebla y aún permanecen dos personas desaparecidas con ficha de búsqueda activa:

Liam Tadeo González Lechuga, 5 años, Huauchinango .

5 años, . Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo.

Cabe destacar que en la entidad poblana 41 municipios en total fueron afectados por las fuertes lluvias sumando un total de 11 mil 513 viviendas dañadas.

Noticia relacionada: Sheinbaum Llega a Xicotepec para Supervisar Entrega de Apoyos por Lluvias en Puebla

Siete municipios de Puebla regresaron a clases tras fuertes lluvias en la Sierra Norte

La Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) anunció que este jueves 23 de octubre se reanudaron las clases en las escuelas de siete municipios de la Sierra Norte de Puebla, afectados por las lluvias e inundaciones de las semanas recientes.

Lo anterior es parte de la reincorporación paulatina a clases presenciales en los planteles que sufrieron daños por las corrientes de agua y derrumbes.

Autobús Varado por Socavón en Carretera Tlatlauquitepec-Mazatepec Puebla

Este jueves regresaron a las aulas 51 mil 318 alumnos de 800 escuelas de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, y secundaria), media superior y superior, atendidas por 2 mil 815 docentes.

Historias recomendadas:

Con información del Gobierno de Puebla

GMAZ