Cazzu Ofrece Concierto como Centro de Acopio para Familias Afectadas por Lluvias en Puebla

Cazzu se solidariza con la tragedia que vive la Sierra Norte en la entidad poblana luego de las recientes lluvias que dejaron a miles de damnificados a causa de las inundaciones; Por ello durante un concierto de Puebla en su gira "Latinaje En Vivo", estará recibiendo apoyo para las familias afectadas.

A través de redes sociales de la cantante argentina, también conocida como "La Jefa", dio a conocer que este 24 de octubre su concierto de Puebla también funcionará como un Centro de Acopio.

La ayuda se estará recibiendo en el Auditorio GNP Seguros ubicado en la Avenida Unidad Deportiva #2202 en la colonia Parque Industrial 2000 en la ciudad de Puebla, mismo lugar en donde estará presentándose.

Cazzu ofrece su concierto en Puebla como Centro de Acopio. Foto: Instagram Cazzu

¿Qué donaciones recibirán y que no aceptarán en el concierto de Cazzu en Puebla?

La interprete de los éxitos musicales "Con otra", "Dolce" y "Loca" mencionó que junto a la Fundación MAJOCCA estarán recibiendo los siguientes artículos y alimentos:

Productos de limpieza

Productos de higiene personal

Enseres domésticos (licuadoras, hornos de microondas, etc.)

Juguetes chicos (No bélicos ni que necesiten pilas)

Alimentos listos para consumir

Cobijas

Ropa de cama

Cazzu anuncia apoyo para Puebla luego de fuertes lluvias. Foto: Instagram Cazzu

Julieta también aclaró que no estarán aceptando ropa, agua embotellada, ni latas de atún, sin embargo, agregó que toda la ayuda cuenta; Cabe destacar que la Fundación MAJOCCA será la encargada de la recepción y distribución de estos donativos los cuales serán llevados a las zonas más afectadas por la tormenta "Jerry".

Concierto de Cazzu en Puebla en el Auditorio GNP Seguros este 24 de octubre

Julieta Emilia Cazzuchelli conocida como "Cazzu" dará su concierto en Puebla como parte de su gira "Latinaje" este viernes 24 de octubre en el Auditorio GNP Seguros a las 20:30 horas.

Cazzu Hace Inusual Petición a sus Fans Durante Concierto; Pide Frenar el Odio en Redes Sociales

Esta será la primera vez que la cantante argentina se presentará en la ciudad de Puebla lo cual a generado una gran expectativa para sus fans quienes serán parte del último concierto realizado en México en este 2025.

Se espera que la interprete cante una lista de canciones que incluyen su último lanzamiento "Balada Malvada" así como también sus éxitos como "La Cueva", "Me tocó perder", "Copla", "Ódiame" y "Con Otra".

Con información de Maggie Castillo

MCS