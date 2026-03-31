Se Esperan Temperaturas Bajo Cero y Lluvia en Zonas de Puebla para Miércoles y Jueves
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Protección Civil anunció frío extremo en cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl para las próximias horas, así como lluvia en el resto del estado.
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A partir de las 6 de la tarde de este martes 31 de marzo, la Coordinación de Protección Civil de Puebla dio a conocer el pronóstico del clima para prevenir a la población, antes las bajas temperaturas y lluvia constante en pleno inicio de Primavera 2026.
Las autoridades informaron que para esta noche-madrugada se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, como posibles chubascos, y actividad eléctrica.
Además, se espera la posible caída de granizo en Sierra Negra. Además de ligeras en el resto de la entidad. Se pronostican vientos del suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 50 en la mayor parte del estado.
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Protección Civil en Puebla recomienda extremar precauciones por bajas temperaturas
El Gobierno de Puebla a través de Protección Civil Estatal dieron a conocer este martes que se estima que las temperaturas mínimas serán de 6 a 10°C principalmente en las zonas:
- Sierras Norte
- Nororiental
- Negra
- Valle
- Serdán
- Angelópolis
Por otra parte, se esperan mínimas de 12 a 14°C en la Mixteca y Valle de Atlixco, pero las bajas temperaturas extreman serán en las cimas de del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl, donde el frío cae hasta los valores de -3 a -5°C
¿En qué zonas de Puebla se espera lluvia para esta noche en Puebla?
Durante la tarde-noche se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, como posibles chubascos, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de 20 a 25 mm., sobre Sierra Negra. Además de ligeras, con acumulados de 2 a 10 milímetros, en el resto del estado.
Además se estiman vientos de componente suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50, en la mayor parte del estado. Se prevé que estas condiciones persistan en las próximas 48 horas.
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Con información de N+
JAPR