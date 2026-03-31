Se Esperan Temperaturas Bajo Cero y Lluvia en Zonas de Puebla para Miércoles y Jueves

A partir de las 6 de la tarde de este martes 31 de marzo, la Coordinación de Protección Civil de Puebla dio a conocer el pronóstico del clima para prevenir a la población, antes las bajas temperaturas y lluvia constante en pleno inicio de Primavera 2026.

Las autoridades informaron que para esta noche-madrugada se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, como posibles chubascos, y actividad eléctrica.

Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Martes 31 de Marzo de 2026

Además, se espera la posible caída de granizo en Sierra Negra. Además de ligeras en el resto de la entidad. Se pronostican vientos del suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 50 en la mayor parte del estado.

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Protección Civil en Puebla recomienda extremar precauciones por bajas temperaturas

El Gobierno de Puebla a través de Protección Civil Estatal dieron a conocer este martes que se estima que las temperaturas mínimas serán de 6 a 10°C principalmente en las zonas:

Sierras Norte

Nororiental

Negra

Valle

Serdán

Angelópolis

Por otra parte, se esperan mínimas de 12 a 14°C en la Mixteca y Valle de Atlixco, pero las bajas temperaturas extreman serán en las cimas de del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl, donde el frío cae hasta los valores de -3 a -5°C

¿En qué zonas de Puebla se espera lluvia para esta noche en Puebla?

Durante la tarde-noche se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, como posibles chubascos, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de 20 a 25 mm., sobre Sierra Negra. Además de ligeras, con acumulados de 2 a 10 milímetros, en el resto del estado.

Además se estiman vientos de componente suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50, en la mayor parte del estado. Se prevé que estas condiciones persistan en las próximas 48 horas.

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Con información de N+

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