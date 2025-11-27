Reportan Diez Casas Inundadas por el Desbordamiento de un Arroyo en Jopala, Puebla

Momentos de pánico vivieron habitantes de la localidad de Chicontla en el municipio de Joapala en Puebla, luego del desbordamiento de un arroyo que atraviesa la comunidad, esto debido a una fuerte lluvia registrada la noche del 26 de noviembre por el Frente Frío número 16.

La tormenta no cesaba y el agua en este afluente comenzaba a incrementar, hasta que finalmente se desbordó en la calle 5 de mayo dejando la vialidad como si fuera un río.

Lluvia Deja Severas Inundaciones tras el Desbordamiento de un Arroyo en Puebla

Video: Inundación en Jopala deja calles como ríos en Chicontla

Los pobladores comenzaron a grabar el impactante momento que estaba sucediendo y trataron de resguardar sus pertenencias ante la acumulación del agua.

Debido al siniestro ocurrido hace apenas unos días en la Sierra Norte, los habitantes temían que la situación se agravara y afectara a sus viviendas, e incluso provocará víctimas mortales.

Lluvia Deja Calles Inundadas en Puebla tras Desbordamiento de Río

No obstante, el Gobierno de Jopala hizo un llamado a la población para que mantuvieran la calma pues la situación ya estaba siendo controlada por los elementos de emgerncias.

Los troncos, ramas, raíces y otros objetos más causaron la obstrucción de la corriente, por lo que el agua se salió de su lecho y corrió por las vialidades, sin embargo, tanto personal del ayuntamiento como vecinos los retiraron y el agua bajó su nivel.

Además, de acuerdo a reportes locales, un carril del tramo carretero de Patla a Chicontla quedó obstaculizado, por lo tanto, el paso vehicular fue controlado.

Más tarde se confirmó que al menos diez casas resultaron con afectaciones debido a la inundación, sin embargo, se desconoce la gravedad de los daños. Ante la situación, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se trasladó al municipio de Jopala para realizar un recorrido de supervisión y atención a posibles familias damnificadas.

Chicontla cuenta con más de 3 mil habitantes, la mayoría vive en situación de pobreza

Es importante mencionar que la localidad de Chicontla es la más poblada del municipio de Joapala con 3,030 personas, además, la pobreza total del municipio es del 81.75%, es decir 9,917 habitantes viven con estas carencias.

Anuncian situación controlada tras desbordamiento de arroyo en Jopala. Foto: Ayuntamiento Jopala

Por su parte, el Ayuntamiento de Jopala recordó que el municipio cuenta con Atlas de Riesgos Naturales desde 2013 y que el 26 de noviembre la SEP suspendió clases debido al Frente Frío 16 en 64 municipios, entre ellos Jopala.

La situación actualmente se encuentra bajo control y las autoridades trabajan en el retiro de daños ocasionados por el desbordamiento, sin embargo, confirmaron que ya no existe riesgo para la población.

