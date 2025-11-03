A Casi un Mes de las Inundaciones en Puebla, Sigue Sin Aparecer el Niño Liam Tadeo de Cinco Años

La búsqueda de Liam Tadeo, el menor de cinco años de edad desaparecido en el municipio de Huauchinango tras las fuertes lluvias desde el pasado 9 de octubre, sigue sin descanso.

Este lunes 3 de noviembre, Francisco Sánchez González, Secretario de Seguridad Pública del Estado confirmó que, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, han fortalecido el operativo de localización con el respaldo de fuerzas federales, estatales y municipales.

Noticia relacionada: Liam Tadeo: Con Cámaras Térmicas y Drones Sigue la Búsqueda del Niño en la Sierra de Puebla

Despliegan equipo especial en búsqueda del menor Liam Tadeo en Huauchinango, Puebla

La Secretaría de Marina desplegó aviones y equipos especializados para ampliar la cobertura aérea en distintos tramos del municipio.

El funcionario aseveró que las autoridades han dividido el territorio en cuatro sectores estratégicos con el objetivo de abarcar la mayor extensión posible y no dejar ningún punto sin revisar.

El día viernes recibimos la instrucción por parte de la comanda suprema de las fuerzas armadas que Claudia Sheinbaum que se continuará con la búsqueda del menor Liam que es el único desaparecido qué tenemos.

El operativo cuenta con despliegue técnico y humano:

25 unidades de Protección Civil, 4 Binomios Caninos, 5 drones de detección morfológica, 26 elementos de seguridad, 16 vehículos, 4 buzos, 2 submarinos, 2 operadores de ecosonda, además de retroexcavadoras y camiones de volteo.

Extienden búsqueda de Liam Tadeo en ríos, presas y zonas de difícil acceso de la Sierra Norte de Puebla

Sánchez González informó que las labores de búsqueda del pequeño Liam Tadeo se concentran en ríos, presas y zonas de difícil acceso de la Sierra Norte de Puebla, donde los equipos trabajan de manera coordinada desde las primeras horas del día.

Es por ello que la presidenta nos instruyó a marina para que lleváramos a cabo la búsqueda del menor, es por ello qué para esta tarea la marina ha destacado personal y medios tecnológicos.

Se Busca Niño Liam Tadeo Desaparecido en Huauchinango Puebla

Mientras tanto, la comunidad de Huauchinango se mantiene unida en muestras de apoyo a la familia del pequeño, esperando que este esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno dé pronto resultados.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ