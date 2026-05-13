Asaltan una Tienda de Autoservicio al Norte de la Ciudad de Puebla; Esto se Llevaron

La tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026 tres sujetos asaltaron la tienda de autoservicio Bodega Aurrerá Amalucan, ubicada sobre el Bulevar Xonacatepec de la ciudad de Puebla.

Durante el atraco en el establecimiento comercial de la colonia Infonavit Manuel Rivera Anaya, los hombres robaron los teléfonos celulares que se encontraban exhibidos en las vitrinas.

Fueron tres los sujetos que cometieron el atraco en el Bulevar Xonacatepec. Foto: Grupos de Emergencias

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana realizaron recorridos a los alrededores del negocio logrando ubicar y asegurar a uno de los presuntos responsables.

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