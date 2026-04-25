Caen Cinco Mujeres y un Hombre tras Robo a Tienda Departamental en Pueblo Mágico de Puebla

Seis personas fueron detenidas por su probable participación en el robo de mercancía de una tienda departamental ubicada en la zona centro del Pueblo Mágico de Teziutlán de Puebla, las mujeres y el hombre no pudieron acreditar la procedencia de la ropa y zapatos.

De acuerdo a las autoridades, la intervención inició cuando una mujer fue sorprendida presuntamente sustrayendo artículos del establecimiento. En ese momento fue asegurada en el lugar mientras que personal de seguridad activó un seguimiento a través del sistema de videovigilancia.

Seis detenidos por robo de mercancía en tienda departamental de Puebla. Foto: SSP Teziutlán

Fue entonces que se pudo detectar que ésta persona no estaba trabajando sola. Luego de las imágenes obtenidas durante el monitoreo, se identificó la posible participación de al menos tres personas, sin embargo, después se llevaron una gran sorpresa.

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Al ampliar la revisión, se logró ubicar el vehículo en el que habrían llegado, la camioneta se encontraba estacionada sobre la calle Matamoros en el primer cuadro de Teziutlán.

Camioneta de seis personas que llevaban mercancía sustraída de una tienda. Foto: SSP Teziutlán

El vehículo fue mantenido bajo observación durante varios minutos, tanto por cámaras de seguridad como por elementos de la Policía Municipal desplegados en campo. Pero una vez que notaron que los ocupantes regresaban a la unidad e intentaban retirarse, los uniformados les marcaron el alto para realizar una inspección.

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Durante esta revisión, localizaron diversas prendas de vestir y calzado con etiquetas de la tienda departamental, cuya procedencia no pudo ser acreditada por los ocupantes por lo que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Seguridad Pública.

Las cinco mujeres y un hombre fueron identificados como Adriana “N”, de 34 años; Isabel “N”, de 39 años; Yolanda “N”, de 52 años; Maribel “N”, de 49 años; Adriana “N”, de 37 años; y Pablo “N”, de 44 años, todos originarios del municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.

Mercancía robada de tienda departamental de Teziutlán. Foto: SSP Teziutlán

Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado si ya existe una denuncia formal por el robo de mercancía en la tienda departamental ocurrida este 24 de abril.

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Con información de N+

MCS