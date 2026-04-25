Caen Cinco Mujeres y un Hombre tras Robo a Tienda Departamental en Pueblo Mágico de Puebla
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Seis personas fueron detenidas tras el robo de ropa y zapatos en una sucursal de la cadena mexica en el municipio de Teziutlán en Puebla.
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Seis personas fueron detenidas por su probable participación en el robo de mercancía de una tienda departamental ubicada en la zona centro del Pueblo Mágico de Teziutlán de Puebla, las mujeres y el hombre no pudieron acreditar la procedencia de la ropa y zapatos.
De acuerdo a las autoridades, la intervención inició cuando una mujer fue sorprendida presuntamente sustrayendo artículos del establecimiento. En ese momento fue asegurada en el lugar mientras que personal de seguridad activó un seguimiento a través del sistema de videovigilancia.
Fue entonces que se pudo detectar que ésta persona no estaba trabajando sola. Luego de las imágenes obtenidas durante el monitoreo, se identificó la posible participación de al menos tres personas, sin embargo, después se llevaron una gran sorpresa.
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Identifican a seis posibles ladrones de tienda departamental en Teziútlán, Puebla
Al ampliar la revisión, se logró ubicar el vehículo en el que habrían llegado, la camioneta se encontraba estacionada sobre la calle Matamoros en el primer cuadro de Teziutlán.
El vehículo fue mantenido bajo observación durante varios minutos, tanto por cámaras de seguridad como por elementos de la Policía Municipal desplegados en campo. Pero una vez que notaron que los ocupantes regresaban a la unidad e intentaban retirarse, los uniformados les marcaron el alto para realizar una inspección.
Detienen a seis personas por no acreditar procedencia de ropa y zapatos con etiqueta de tienda departamental en Teziutlán, Puebla
Durante esta revisión, localizaron diversas prendas de vestir y calzado con etiquetas de la tienda departamental, cuya procedencia no pudo ser acreditada por los ocupantes por lo que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Seguridad Pública.
Las cinco mujeres y un hombre fueron identificados como Adriana “N”, de 34 años; Isabel “N”, de 39 años; Yolanda “N”, de 52 años; Maribel “N”, de 49 años; Adriana “N”, de 37 años; y Pablo “N”, de 44 años, todos originarios del municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.
Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado si ya existe una denuncia formal por el robo de mercancía en la tienda departamental ocurrida este 24 de abril.
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Con información de N+
MCS