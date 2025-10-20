Aseguran Teléfonos, Posible Droga y Bebidas Alcohólicas tras Operativo en Cereso de Puebla

Este lunes 20 de octubre de 2025 se llevó a cabo un operativo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en el municipio de Tepexi de Rodríguez como parte de la estrategia estatal antiextorsión.

Entre los objetos prohibidos encontrados y asegurados por policías estatales y militares se pueden destacar teléfonos celulares, objetos punzocortantes, posible droga y bebidas alcohólicas.

SSP Puebla y Defensa realizan operativo en Cereso de Tepexi de Rodríguez

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de sus redes sociales, informó que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) implementaron un operativo de revisión al interior del penal de Tepexi de Rodríguez.

En esta supervisión, las autoridades federales y estatales aseguraron accesorios para teléfonos celulares, equipos telefónicos, objetos punzocortantes, bocinas y televisores.

También, hallaron latas con cerveza y envoltorios con posible heroína, marihuana y cristal, así como recipientes para el consumo de sustancias ilícitas y tres grameras.

Han realizado cinco operativos en los últimos tres meses en penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla

Como parte de la estrategia estatal antiextorsión, desde el pasado 23 de julio del presente año las autoridades han efectuado cinco operativos en el penal de Tepexi de Rodríguez.

El operativo encabezado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la SSP Puebla se efectuó en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Operativo de Seguridad en Penal de Tepexi de Rodríguez en Puebla

Por último, la dependencia aseguró que se seguirán haciendo este tipo de operativos sorpresa para garantizar el orden dentro de los centros de reclusión en el estado de Puebla.

