Asesinan con Ráfaga de Disparos a un Hombre al Interior de una Barbería en Puebla

Un ataque armado dejó como saldo un hombre muerto al interior de una barbería ubicada en el Boulevard Aldama y la 26 Sur del municipio de Tehuacán, Puebla.

Durante las ultimas horas de este 22 de septiembre, sujetos armados irrumpieron el establecimiento de nombre "Barber Shop" en la colonia Venustiano Carranza.

Ataque armado en barbería de Tehuacán deja a un muerto ¿Quién era?

La víctima identificada como Gustavo Adolfo "N" de 38 años de edad, se encontraba en el lugar cuando los agresores comenzaron a disparar.

Con base en las primeras indagatorias, se supo que fueron dos sujetos quienes llegaron a bordo de una motocicleta a las puertas del establecimiento y dispararon contra el hombre.

Testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias, mientras que algunos trataban de refugiarse tras el ataque armado.

Elementos del cuerpo de emergencia arribaron a la barbería para brindar atención prehospitalaria al hombre, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre ya había fallecido.

Conforme al protocolo, se dio aviso al Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes por lo que minutos después arribaron los agentes para realizar la recolección de indicios.

Dos sujetos dispararon al menos diez veces al interior de una barbería en Tehuacán, Puebla

En el lugar habrían localizado al menos diez casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados para su investigación más profunda; Se sabe que el hombre habría recibido seis impactos de bala en el tórax y el cráneo.

Posteriormente, arribó el Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cadáver y eventualmente llevar acabo la necropsia de ley.

De acuerdo a investigaciones, trascendió que Gustavo Adolfo "N" podría estar relacionado con delitos de privación ilegal de la libertad, robo y homicidio.

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) en esclarecer este asesinato y dar a conocer más detalles del presunto historial delictivo del hoy occiso.

