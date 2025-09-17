Atacan con Diez Balazos a Madre e Hija cuando se Dirigían a una Escuela Primaria en Puebla

La mañana de este 17 de septiembre, madre e hija fueron atacadas a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El ataque armado se registró en las calles Luis Donaldo Colosio y 17 de Febrero de la colonia Juan Pablo II.

De acuerdo con los hechos, la mujer y la menor de 8 años estaban a punto de abordar el automóvil para dirigirse a una escuela primaria cuando los sicarios se aproximaron en el vehículo de dos ruedas.

Los sujetos armados le dispararon a la madre, sin embargo, las balas también alcanzaron a la niña, dejando a ambas gravemente heridas.

Policías municipales de Tehuacán y paramédicos arribaron al lugar para acordonar la zona y atender a las lesionadas, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital privado de la demarcación.

En la zona contabilizaron más de diez casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El estado de salud de las víctimas se mantuvo reservado por varias horas, mientras que la ubicación de los agresores aún se mantiene como desconocido.

¿Disputa de criminales? Autoridades de Puebla responden ante ataque armado en Tehuacán, Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla reforzó la seguridad en el municipio de Tehuacán, tras el ataque armado ocurrido contra una madre e hija en la colonia Juan Pablo II.

El Vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, aseguró que es consecuencia de la lucha entre dos grupos dedicados aparentemente al narcomenudeo y mencionó esto al respecto.

Hay una disputa entre dos grupos, Los Casas y Las Burras, no lo podemos confirmar pero la agresión tiene que ver con esta disputa que hay, nosotros tenemos ya una comunicación con el Director de Seguridad Pública del municipio hablé con él y vamos a llevar a cabo un reforzamiento en ese municipio.

El funcionario estatal destacó que las víctimas ya se encuentran estables a pesar de las heridas que presentaron en clavícula y pierna.

