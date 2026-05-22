Aseguran Automóvil que Iba a Ser Vendido con Presunta Documentación Apócrifa en Tlaxcala

Este viernes 22 de mayo de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de un vehículo el cuál intentaron vender con presunta documentación apócrifa en el estado de Tlaxcala.

La misma persona que buscaba comercializar la unidad fue quien pidió la revisión de los papeles, siendo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) la que encontró inconsistencias en los mismos.

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Aseguran automóvil con presuntos documentos apócrifos en Tlaxcala

La FGJE Tlaxcala aseguró un vehículo Volkswagen Bora modelo 2007 y documentación presuntamente apócrifa, luego de que agentes de la Policía de Investigación detectaron diversas irregularidades durante una inspección realizada en las instalaciones de la organización.

La revisión fue solicitada de manera voluntaria por una persona que pretendía vender la unidad. Tras detectar inconsistencias en los documentos, el vehículo y la documentación quedaron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a verificar la autenticidad de vehículos y documentos antes de realizar cualquier compra o venta, y a denunciar cualquier hecho que pudiera constituir un delito.

Recuperan camioneta con reporte de robo en Amozoc, Puebla

Fuerzas de Seguridad lograron recuperar una camioneta con reporte de robo sobre la carretera federal a Tehuacán; Las corporaciones fueron alertadas del asalto con violencia en inmediaciones de la gasolinera de Nenetzintla.

Elementos de la Secretaría de Marina, Policía estatal y Policía Municipal de Amozoc implementaron este viernes de manera inmediata un operativo coordinado de búsqueda y localización.

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Derivado de estas acciones, el vehículo reportado fue localizado horas más tarde en la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc de Mota. La unidad se encontraba abandonada y en buen estado de uso y conservación.

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Con información de N+

GMAZ