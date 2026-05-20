Recuperan Dos Camionetas con Reporte de Robo en la Ciudad de Puebla; Hay Cuatro Detenidos

Este miércoles 19 de mayo de 2026 se dio a conocer las detenciones de cuatro sujetos presuntamente dedicados al robo de vehículo en La Resurrección, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Las aprehensiones de los supuestos ladrones ocurrieron durante un operativo en la demarcación antes mencionada, donde además se recuperaron dos camionetas que contaban con reporte de robo vigente.

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Detienen a cuatro presuntos ladrones de vehículos en La Resurrección, Puebla

Este miércoles las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales detuvieron a cuatro hombres presuntamente dedicados al robo de vehículos en la zona norte de la capital poblana.

Los arrestados en dicha demarcación fueron identificados como Antolín “N” de 72 años de edad, Manuel “N” de 26 años, Josué “N” de 23 años y Ángel “N” de 21 años.

En esta intervención, que se registró en la junta auxiliar La Resurrección, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) recuperaron dos camionetas con reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad exhortan a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a estas personas como responsables de otras actividades ilícitas, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial.

Detienen a Misael “N” por robo de tractocamión en Cuautlancingo, Puebla

El pasado 14 de mayo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio poblano de Cuautlancingo aseguraron un tractocamión presuntamente relacionado con el uso de inhibidores de señal prohibidos por ley.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Maravillas, esquina con calle San Joaquín, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde un usuario monitorista de una empresa reportó que la unidad se encontraba fuera de ruta y sin contacto con el operador.

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En atención al reporte, los elementos ubicaron el vehículo estacionado sobre la vía pública, con un hombre identificado como Misael “N” a bordo en el asiento del conductor, mismo que fue detenido.

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Con información de N+

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