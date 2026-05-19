Sujeto Presuntamente Robó un Tráiler y Secuestró al Conductor en Autopista de Puebla

Este martes 19 de mayo de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de David “N” presuntamente responsable de robar un tráiler y secuestrar al conductor sobre la autopista México-Puebla.

Tras ser detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Nacional, la autoridad correspondiente lo imputó y se le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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Detienen a David “N” por robo de un tráiler y secuestro de conductor en autopista México-Puebla

Al circular en convoy sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 102+200 con dirección a Puebla, elementos de la Guardia Nacional recibieron un reporte del Servicio de Emergencias 911, en el que les informaron el robo de un tráiler en el kilómetro 111, por lo que se trasladaron al lugar.

Al localizar el vehículo descrito en el reporte, las autoridades se acercaron para hacer una revisión, en la que uno de los pasajeros informó que se encontraba secuestrado por David "N", quien lo despojó del semirremolque tipo caja seca, con placas de circulación del Servicio Público Federal.

Los elementos uniformados detuvieron a David "N" y lo pusieron a disposición del fiscal federal, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Vinculan a proceso a David “N” por robo de autotransporte y secuestro en autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo vinculación a proceso contra David "N", por su probable participación en la comisión del delito de robo de autotransporte y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.

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En audiencia judicial, el fiscal federal formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual determinó procedente el juez conocedor de la causa, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

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Con información de N+

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