Sujetos Asesinan a Balazos a una Persona en Junta Auxiliar de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer este viernes 19 de septiembre de 2025 que cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra de Brayan “N” y Daniel Alexis “N”, de 20 y 23 años de edad respectivamente por el delito de homicidio calificado.

Ambos sujetos ya se encuentran vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la muerte de una persona en San Jerónimo Caleras, junta auxiliar del municipio de Puebla.

Brayan “N” y Daniel Alexis “N” mataron a balazos a una persona en San Jerónimo Caleras, Puebla

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando la víctima se encontraba en la colonia San Juan, perteneciente a la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, en la ciudad de Puebla. En ese momento, los ahora imputados presuntamente dispararon en contra de la persona, provocando su deceso.

Una vez que se expusieron datos de prueba, el Juez de Control otorgó prisión preventiva oficiosa contra Brayan “N” y Daniel Alexis “N”, y determinó su vinculación a proceso.

Este mismo viernes la FGE Puebla dio a conocer la aprehensión en contra de Caleb "N" de 29 años de edad en el estado de Arizona en Estados Unidos, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, y trasladado al municipio de Nogales en Sonora.

El crimen ocurrió el pasado 9 de mayo de 2021, cuando una mujer que caminaba sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros, fue interceptada por Caleb "N", quien presuntamente utilizó un objeto sólido para golpearla en la cabeza, provocándole la muerte de forma violenta.

La víctima, fue identificada como prima del agresor, quien abandonó el cuerpo en un camino de terracería de la zona hace cinco años.

Con información de FGE Puebla

