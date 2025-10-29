Fuertes Vientos Derriban Señalética sobre Carretera de Puebla

Los fuertes vientos que se registraron este miércoles 29 de octubre de 2025 en la capital poblana han provocado múltiples incidentes como caídas de árboles y estructuras sobre distintas vialidades.

Uno de estos accidentes ocurrió en el Periférico Ecológico a la altura de la ciudad de Puebla, donde la estructura de una señalética colapsó obstruyendo dos carriles de dicha carretera.

Cae señalética sobre carriles del Periférico Ecológico en Puebla

Aproximadamente a las 10:00 horas, la señalética ubicada sobre la Carretera Internacional Periférico de Puebla, cerca de la entrada a la lateral de la 14 Sur a la altura de la 11 Sur, fue derribada por los fuertes vientos.

La Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla informó que personal de esta dependencia con la maquinaria correspondiente ya se encontraba en el sitio para el retiro de la estructura y así reactivar el tránsito en el sitio.

Reportan caídas de árboles en distintas colonias de la capital poblana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal informó sobre la caída de ramas, árboles, y otros elementos estructurales, debido a las fuertes rachas de viento, registradas durante la mañana de este día, en colonias como Valle Dorado, Las Hadas Mundial 86, Rosas del Tepeyac, Reforma Agua Azul, González Ortega, San Pablo Xochimehuacan, El Riego Norte, entre otras, con siete intervenciones.

De igual manera dos esculturas de la exposición "Me Lleva la Huesuda" fueron derribadas por las ráfagas de viento en el Zócalo de Puebla sufriendo importantes daños, siendo atendidas por personal del Ayuntamiento capitalino.

Calaveras del Zócalo de Puebla Derribadas por Fuerte Viento

Es importante mencionar que, no se han reportado personas lesionadas y se en caso de encontrarse en una situación de riesgo, se debe llamar al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice con equipo especializado las maniobras necesarias para atender el reporte.

