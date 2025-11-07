Policías y Bomberos Levantan Perros Callejeros por Mal Aspecto en Chignahuapan, Puebla

La noche del pasado lunes 3 de noviembre fue captado en video la manera en que personal del Gobierno Municipal de Chignahuapan en Puebla, con el apoyo de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, retiraron a varios perros callejeros de la zona céntrica del pueblo mágico.

De acuerdo con la grabación del momento por parte de una ciudadana, los cuerpos de emergencia realizaron el "levantón" de animales que rondaban en vía pública con la justificación de que dieron mala imagen urbana durante las festividades por el Día de Muertos 2025 en Chignahuapan.

Varios perros fueron retirados de la calle por mal aspecto. Foto: Huellitas con Amor Chignahuapan Puebla

Las imágenes causaron indignación e incertidumbre, pues aunque los rescatistas respondieron a la mujer que serían llevados a un refugio animal, se desconoce cuál fue el destino de los seres sintientes que fueron recogidos de la vía pública en Chignahuapan.

Noticia relacionada: Se Roban los Trastes de Comida para Perros Callejeros en Puebla

Video: Recogen perros callejeros y los suben a una patrulla en Chignahuapan, Puebla

En el video de casi tres minutos difundido por "Huellitas con Amor Chignahuapan Puebla" se muestra el momento en que elementos de Protección Civil y Bomberos, meten a un perrito a una transportadora.

Una vez asegurado el animal, lo subieron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Chignahuapan (SCC), en la que fue trasladado junto con otros animalitos a un destino desconocido.

En la grabación se escucha que la mujer cuestiona donde se encuentra el refugio animal donde serían llevados pero los rescatistas se abstuvieron de responder.

¿A dónde es el resguardo animal? No son los primeros que se llevan, van varios. Aquí va un perro.

¿A dónde llevaron a los perros callejeros de Chignahuapan? Habrá denuncia penal por los actos exhibidos en video

Horas más tarde el Gobierno del Estado de Puebla emitió un pronunciamiento por el hecho exhibido en redes sociales, en el que las fuerzas de seguridad fueron captados levantando perros callejeros en el pueblo mágico de Chignahuapan.

El Instituto de Bienestar Animal (IBA) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), presentará la denuncia penal correspondiente por maltrato animal, y exhortan al gobierno de Chignahuapan a dar cuenta sobre el retiro de los caninos.

Inició Festival de Luz y Vida Día de Muertos Chignahuapan Puebla

Hasta el momento se desconoce cuál fue el destino de varios perros que fueron recogidos de la calle y subidos a una patrulla, por instrucción del ayuntamiento local.

Historias recomendadas:

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR