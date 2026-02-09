Anuncian la Carrera Táctico Militar "Guerreros de Puebla" ¿Cuándo se Realizará?
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de esta justa deportiva: la fecha y hora en que se realizará y si tendrá costo de inscripción.
Este lunes 9 de febrero de 2026 la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, anunció la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla”, misma que se realizará en coordinación con la 25 Zona Militar.
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta justa deportiva, la fecha y hora en que se llevará a cabo, y si tendrá algún costo para quienes quieran participar.
Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla”: Fecha, hora y sede
De acuerdo con Sánchez Saavedra, la justa deportiva se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero, a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la XXV Zona Militar, y será totalmente gratuita para las y los participantes.
La también campeona mundial de box especificó que la competición será una carrera de obstáculos que contará con distintos niveles de dificultad:
Un evento que reúne disciplina, retos y espíritu deportivo no es cualquier carrera. Se trata de una competencia con obstáculos con distintos niveles de dificultad.
Categorías de la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” y dónde inscribirse
La secretaria mencionó que en la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” habrá distancias con un circuito de obstáculos de dos, cinco y siete kilómetros para que puedan participar todos.
Asimismo, precisó que los interesados en participar, podrán inscribirse de manera gratuita en los módulos que serán habilitados al interior de los polideportivos a cargo de la Secretaría del Deporte y Juventud del estado de Puebla.
Por último, la funcionaria invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad que busca promover el deporte, convivencia social y fortalecimiento de valores cívicos en la entidad.
