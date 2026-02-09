Anuncian la Carrera Táctico Militar "Guerreros de Puebla" ¿Cuándo se Realizará?

Este lunes 9 de febrero de 2026 la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, anunció la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla”, misma que se realizará en coordinación con la 25 Zona Militar.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta justa deportiva, la fecha y hora en que se llevará a cabo, y si tendrá algún costo para quienes quieran participar.

Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla”: Fecha, hora y sede

De acuerdo con Sánchez Saavedra, la justa deportiva se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero, a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la XXV Zona Militar, y será totalmente gratuita para las y los participantes.

La también campeona mundial de box especificó que la competición será una carrera de obstáculos que contará con distintos niveles de dificultad:

Un evento que reúne disciplina, retos y espíritu deportivo no es cualquier carrera. Se trata de una competencia con obstáculos con distintos niveles de dificultad.

La Carrera Táctico Militar "Guerreros de Puebla" tendrá distintos obstáculos en sus circuitos. Foto: Pexels | Ilustrativa

Categorías de la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” y dónde inscribirse

La secretaria mencionó que en la Carrera Táctico Militar “Guerreros de Puebla” habrá distancias con un circuito de obstáculos de dos, cinco y siete kilómetros para que puedan participar todos.

Asimismo, precisó que los interesados en participar, podrán inscribirse de manera gratuita en los módulos que serán habilitados al interior de los polideportivos a cargo de la Secretaría del Deporte y Juventud del estado de Puebla.

Por último, la funcionaria invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad que busca promover el deporte, convivencia social y fortalecimiento de valores cívicos en la entidad.

